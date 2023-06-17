Стоматолог Маруфиди: для здоровья зубов нужно выработать привычку жевать что-то свежее и твёрдое. В целом одно из самых распространённых заболеваний полости рта у детей и взрослых — кариес. Несмотря на многообразие эффективных методов лечения и восстановления нормальной формы зубов, лучше предупреждать их разрушение. А в этом помогут некоторые простые советы.

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Кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица» Егана Маруфиди посоветовала следить за питанием и гигиеной полости рта.

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Полезные витамины

По словам эксперта, для здоровья зубов важны витамины D и Е, которые помогают организму эффективно усваивать поступающий кальций, который необходим для крепости эмали.

Тот же витамин D помогает избавиться от чувствительности эмали. Этот витамин есть в жирных сортах рыбы, молочных продуктах, говяжьей печени, желтке яйца, масле печени трески, семечках и грибах.

А витамин Е напитывает зубную ткань и повышает сопротивляемость организма бактериям. Его можно найти в орехах (грецкий, миндаль), семечках, зеленых листовых овощах, бобовых и злаковых, соевом масле.

Уровень кислотности

Эксперт посоветовала следить и за уровнем кислотности в организме — слишком высокий уровень может привести к дефициту кальция. Чтобы поуменьшить её, лучше убрать из рациона продукты, содержащие много кислот и сахара, и побольше съедать, напротив, то, что богато щелочью, — фрукты и овощи, желательно в сыром виде.

Полезная привычка для здоровых зубов

Стоматолог посоветовала выработать привычку жевать что-то свежее и твёрдое. Яблоки, морковь, сельдерей очищают зубы, массируют дёсны и заставляют интенсивно работать мышцы.

Как правильно чистить зубы

Зубы чаще всего портятся от некачественной чистки. Многие, например, привыкли чистить зубы только утром, забивая на эту процедуру вечером. Но тогда липкий налёт, который мы бережно собирали весь день, становится отличной средой для активного размножения вредоносных бактерий ночью. В результате скопившаяся от этих бактерий кислота разъедает и размягчает эмаль. Так что чистить зубы нужно не менее двух раз в день, а после приема пищи желательно споласкивать рот тёплой водой, чтобы избавиться от кусочков между зубов.

Но даже если вы чистите зубы два раза в день, вы можете делать это неправильно. Классические движения впёред-назад счищают налёт в межзубное пространство, а чистка вверх-вниз только забьёт налёт под дёсны. В итоге образуется кариес и прочие воспалительные процессы.

Чистить зубы необходимо правильными, выметающими движениями. Верхнюю челюсть — сверху вниз, а нижнюю — снизу вверх. На процедуру должно уходить не менее двух минут, посоветовала стоматолог. Так что привыкайте ходить в ванную с таймером.