Названы три самых эффективных продукта для здоровья сосудов

Рыба, ягоды и орехи помогут улучшить здоровье собственных сосудов без применения лекарств.

Как стало известно, рыба содержит омегу-3 и жирные кислоты, они в свою очередь улучшают гибкость сосудов и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В этот список входят лосось, треска и сардины.

Кроме того, черника, малина и клубника защищают сосуды от повреждений свободными радикалами, снижают уровень воспаления и способствуют здоровью сердца, пишет Rsute.