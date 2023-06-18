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Названы три самых эффективных продукта для здоровья сосудов

Рыба, ягоды и орехи помогут улучшить здоровье собственных сосудов без применения лекарств.

Как стало известно, рыба содержит омегу-3 и жирные кислоты, они в свою очередь улучшают гибкость сосудов и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В этот список входят лосось, треска и сардины.

Кроме того, черника, малина и клубника защищают сосуды от повреждений свободными радикалами, снижают уровень воспаления и способствуют здоровью сердца, пишет Rsute.

Также для укрепления сосудов в свой рацион необходимо включить крупы с низким гликемическим индексом. Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич назвала самую полезную кашу для сосудов.

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