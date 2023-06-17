Когда вода может привести к отеку мозга

Употреблять достаточное количество жидкости в день необходимо для поддержания здоровья организма. Однако злоупотреблять этим не стоит, потому что избыточное количество воды может привести к снижению содержания натрия в крови и вызвать отек мозга. Об этом рассказал заслуженный врач России Александр Мясников.

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— Есть такая психогенная полидипсия, когда человек пьет пять, шесть, десять литров воды, и вот тогда нарушается смолярный регулятор и разводится натрий, — сказал он.

Врач также подчеркнул, что, когда нарушается баланс натрия в крови и он становится меньше, чем на сто двадцать миллиграммов, могут случиться судороги конечностей и отек мозга.