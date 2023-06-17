Доктор Мясников рассказал, когда вода может привести к отеку мозга
Употреблять достаточное количество жидкости в день необходимо для поддержания здоровья организма. Однако злоупотреблять этим не стоит, потому что избыточное количество воды может привести к снижению содержания натрия в крови и вызвать отек мозга. Об этом рассказал заслуженный врач России Александр Мясников.
— Есть такая психогенная полидипсия, когда человек пьет пять, шесть, десять литров воды, и вот тогда нарушается смолярный регулятор и разводится натрий, — сказал он.
Врач также подчеркнул, что, когда нарушается баланс натрия в крови и он становится меньше, чем на сто двадцать миллиграммов, могут случиться судороги конечностей и отек мозга.
Кроме того, Мясников подчеркнул, что пить воду необходимо только когда появляется чувство жажды. В среднем человеку необходимо в день от 0,5 литра до литра, однако, по словам эксперта, литр воды — уже много, поскольку углеводы превращаются в воду, с пищей организм уже получает около 750 миллилитров воды, пишет Общественная служба новостей.