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Доктор Мясников рассказал, когда вода может привести к отеку мозга

Употреблять достаточное количество жидкости в день необходимо для поддержания здоровья организма. Однако злоупотреблять этим не стоит, потому что избыточное количество воды может привести к снижению содержания натрия в крови и вызвать отек мозга. Об этом рассказал заслуженный врач России Александр Мясников.

Когда вода может привести к отеку мозга
© Вечерняя Москва

— Есть такая психогенная полидипсия, когда человек пьет пять, шесть, десять литров воды, и вот тогда нарушается смолярный регулятор и разводится натрий, — сказал он.

Врач также подчеркнул, что, когда нарушается баланс натрия в крови и он становится меньше, чем на сто двадцать миллиграммов, могут случиться судороги конечностей и отек мозга.

Кроме того, Мясников подчеркнул, что пить воду необходимо только когда появляется чувство жажды. В среднем человеку необходимо в день от 0,5 литра до литра, однако, по словам эксперта, литр воды — уже много, поскольку углеводы превращаются в воду, с пищей организм уже получает около 750 миллилитров воды, пишет Общественная служба новостей.

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