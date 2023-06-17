Что будет, если неделю спать не более 4-х часов в день

В современном мире многие люди сталкиваются с нехваткой времени, и одним из способов сэкономить его является сокращение времени сна. Но что произойдет, если неделю спать не более 4-х часов в день?

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Согласно исследованиям, оптимальное количество сна для взрослых составляет 7-9 часов в сутки (Hirshkowitz et al., 2015). Сокращение времени сна до 4 часов в день на протяжении недели может привести к серьезным последствиям для здоровья и качества жизни.

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Во-первых, недостаток сна негативно влияет на когнитивные функции, такие как внимание, память и принятие решений. Исследование, проведенное в Университете Пенсильвании, показало, что участники, которые спали 4 часа в день в течение 6 дней, испытывали снижение когнитивных функций, сравнимое с лишением сна на 48 часов (Van Dongen et al., 2003). Это может сказаться на производительности на работе или учебе, а также на безопасности вождения автомобиля.

Во-вторых, недостаток сна может привести к нарушению эмоционального состояния. Исследования показывают, что люди, которые спят меньше 6 часов в сутки, более подвержены стрессу, раздражительности и депрессии (Kalmbach et al., 2017). Это может сказаться на качестве общения с окружающими и ухудшении отношений с близкими.

В-третьих, длительный недосып может привести к нарушению обмена веществ и увеличению риска развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний (Cappuccio et al., 2010). Исследование, проведенное в Университете Колорадо, показало, что участники, которые спали 5 часов в день в течение 5 дней, набрали в среднем 0,82 кг из-за увеличения калорийного приема и снижения энергозатрат (Markwald et al., 2013).

В-четвертых, недостаток сна может ослабить иммунную систему, увеличивая риск инфекционных заболеваний. Исследование, проведенное в Университете Калифорнии, показало, что участники, которые спали менее 6 часов в сутки, имели в 4,2 раза больше вероятность заболеть простудой, чем те, кто спал 7 часов или более (Prather et al., 2015).