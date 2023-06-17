Нутрициолог предупредила об опасности переизбытка витаминов

«Проблема в том, что тема витаминов в тренде: о необходимости приема тех или иных добавок много пишут нутрициологи, эндокринологи и другие специалисты, а иногда и вовсе люди без медицинского образования <...> А вот об опасности перенасыщения организма тем или иным витамином говорят не так часто», — подчеркнул он.