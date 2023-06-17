$83.65-0.3191.63+0.67

Нутрициолог предупредила об опасности переизбытка витаминов

Врач превентивной медицины, врач-физиотерапевт, диетолог и нутрициолог клиники Biogena Татьяна Семенова предупредила об опасности переизбытка витаминов. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Нутрициолог предупредила об опасности переизбытка витаминов
© Лента.ру

Нутрициолог уточнила, что в первую очередь речь идет о витаминах A, D, B6, B12 и PP. По ее словам, переизбыток витамина A может привести к тошноте, нарушению функции печени и почек и судорогам, а также ухудшению зрения.

Последствиям переизбытка витамина D являются гиперкальциемия и гиперкальциурия, нарушения транспорта калия и магния, сообщила врач. Она предупредила, что это может вызвать тошноту, выраженную слабость, боли в костях и суставах.

Семенова добавила также, что переизбыток витаминов B6 и B12 может привести к нарушениям нервной системы, мышечной слабости и ухудшению психоэмоционального состояния.

Витамин РР в переизбытке может вызвать приливы, тошноту, рвоту, аритмию, сообщила Семенова.

Ранее спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин предупредил об опасности перенасыщения организма витаминами.

«Проблема в том, что тема витаминов в тренде: о необходимости приема тех или иных добавок много пишут нутрициологи, эндокринологи и другие специалисты, а иногда и вовсе люди без медицинского образования <...> А вот об опасности перенасыщения организма тем или иным витамином говорят не так часто», — подчеркнул он.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители