Совет врача: симптомы и первые действия при тепловом ударе
Каждый год в летний период мы слышим много историй о госпитализации детей и взрослых с тепловым ударом.
"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, как максимально поддержать свой организм и предотвратить тепловой удар, а также, что делать, если он уже случился.
Прежде всего, не подвергайте себя воздействию прямых солнечных лучей с 11:00 до 16:00 без использования солнцезащитных кремов и, в первую очередь, не подвергайте ему детей в это время. Они обезвоживаются намного быстрее, чем взрослые.Камила ИсаеваТерапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса “Ребенок, инструкция по применению”
Тепловой удар – это следствие либо длительного пребывания на солнце, либо длительных нагрузок в очень жаркой атмосфере, в недостаточно проветриваемом помещении, приводящих к обезвоживанию.
Солнечный удар или тепловой удар может быть легким, тяжелым или даже очень тяжелым (требующим экстренной госпитализации). Это недостаточная реакция организма на механизм терморегуляции.
Никогда не забывайте:
Как у детей, так и у пожилых людей терморегуляция менее эффективна, чем у взрослого населения в целом. Поэтому, когда к нам приближается гипертермическое состояние, наша реакция будет заключаться в том, мы будем пытаться быстро защитить себя и обильно пить. Этот рефлекс не развит как у младенцев, так и у стариков, которые совершенно не умеют «чувствовать» приближающуюся опасность.Камила ИсаеваТерапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса “Ребенок, инструкция по применению”
С водой из организма уходят минеральные соли: калий, натрий, кальций, магний. Это следует за кислотно-щелочным дисбалансом из-за неорганизованного осмотического давления по обе стороны клеточных мембран: приходит в дисбаланс весь организм. Потому пить достаточное количество воды в жару особенно важно.
Тяжелый солнечный удар (как только появляется рвота) требует срочной госпитализации.Камила ИсаеваТерапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса “Ребенок, инструкция по применению”
В ожидании скорой помощи следует завернуть пострадавшего в мокрые простыни.
В случае "безопасного" солнечного удара необходимо провести такие действия:
- раздеть человека,
- положить его в темном, прохладном (в идеале), хорошо проветриваемом помещении,
- делать компрессы с прохладной водой (не останавливаясь) на затылок и лоб,
- давать пить много воды (малыми глотками, регулярно), обязательно с минеральными солями – идеальнро подойдут средства для пероральной регидратации, а если их нет, можно развести немного соли и меда в воде.
При солнечном ожоге кожи
Нанесите увлажняющий крем, который можно сделать самостоятельно:
-50 г масла ши
-25 мл масла монои
-25 мл масла шиповника
-5 капель эфирного масла моркови.
Так же крем с кремнием прекрасно помогает при солнечных ожогах.