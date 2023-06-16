Совет врача: симптомы и первые действия при тепловом ударе

Как у детей, так и у пожилых людей терморегуляция менее эффективна, чем у взрослого населения в целом. Поэтому, когда к нам приближается гипертермическое состояние, наша реакция будет заключаться в том, мы будем пытаться быстро защитить себя и обильно пить. Этот рефлекс не развит как у младенцев, так и у стариков, которые совершенно не умеют «чувствовать» приближающуюся опасность.

Камила Исаева Терапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса “Ребенок, инструкция по применению”