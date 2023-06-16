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Как избавиться от изжоги без лекарств

Чтобы избавиться от причин появления изжоги, нужно есть чаще, но маленькими порциями, сообщила диетолог-нутрициолог How to Eat София Кованова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие способы борьбы с неприятными ощущениями без лекарств.

Как избавиться от изжоги без лекарств
© Lenta.ru

Диетолог объяснила, что лекарства помогают облегчить симптомы изжоги, но они не борются с ее причинами. Чаще всего, по ее словам, ощущение жжения в животе появляется из-за неправильного питания. Поэтому первым шагом для пациентов должен стать пересмотр пищевых привычек.

Специалистка отметила, что часто люди при изжоге допускают одну и ту же ошибку: начинают сидеть на строгих диетах или есть в целом полезные продукты, но провоцирующие изжогу, — это листовые овощи, помидоры, баклажаны, перец, орехи.

Для избавления от причин появления изжоги необходимо уделить внимание тому, что и сколько ест человек и составить рацион из здоровых и вкусных блюд, продолжила собеседница «Ленты.ру». Так, в меню, по ее мнению, стоит включить ферментированные продукты и продукты с закваской (кефир, йогурт), которые помогут снизить уровень кислотности в желудке.

«Овощи лучше употреблять после термической обработки. Их нужно обдать кипятком, снять кожицу и сделать пюре», — дала рекомендацию Кованова.

Диетолог предупредила, что голодание усугубляет проявление изжоги. Для снижения интенсивности проявления неприятных симптомов нужно сократить интервалы между приемами пищи и увеличить количество перекусов.

«Последний прием пищи должен быть до 21:00. Если поесть перед сном, то организм не успеет нормально переварить пищу, значит, изжоги точно не избежать», — добавила Кованова.

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