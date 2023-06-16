Как избежать теплового удара и защититься от жары
Жаркое лето можно легко перенести без вреда для здоровья.
Все, что нужно, — соблюдать ряд простых правил.
На улице
Старайтесь избегать длительного нахождения на улице в солнечную погоду. Прогулки лучше перенести на вечер или раннее утро, а с 10 до 16 часов по возможности находиться в тени или в помещении.
Физические нагрузки и занятия спортом в дневное время необходимо свести к минимуму.
Водителям по возможности лучше отказаться от дальних поездок.
"Прежде всего, следует заблаговременно проверить техническое состояние автомобиля, особенно если планируется дальняя поездка. Посмотреть, как работают системы кондиционирования и электроника, проверить состояние аккумулятора, чтобы избежать его "закипания" на дороге", — предупреждает госавтоинспекция.
В помещении
Избегайте попадания прямых солнечных лучей в помещение, закрывая шторы и занавески. При этом комнаты необходимо периодически проветривать.
При использовании кондиционера не рекомендуется охлаждать воздух ниже уличной температуры больше чем на 5 градусов.
Использование бытовой техники и электроники, нагревающей воздух, следует ограничить (от компьютеров до мощных светильников).
Одежда и гигиена
Одежду, обувь и белье следует подбирать исключительно из натуральных тканей и материалов, а также светлых оттенков. Обтягивающая одежда в жаркую погоду способствует перегреванию организма.
От теплового удара защитит головной убор. Не стоит также пренебрегать солнечными очками и зонтами.
Врачи также рекомендуют принимать прохладный душ два-три раза в день, а также увлажнять лицо и руки термальной водой или влажным полотенцем.
А женщинам также рекомендуется ограничить использование косметических средств, чтобы кожа могла "дышать".
Еда и питание
Употребляйте в пищу больше овощей и фруктов. Из ежедневного рациона в жаркие дни рекомендуется исключить мясо, а также жирную и жареную пищу, чтобы избежать перегревания организма.
Помните, что в жару организм очень быстро теряет жидкость. Рекомендуется соблюдать питьевой режим и выпивать около 1,5 л воды ежедневно. При этом от сладких и газированных напитков лучше воздержаться.
Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая должна быть 10–15°C. Также необходимо возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, минеральной или просто чуть подсоленной водой, молочно-кислыми напитками (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), несладкими соками, витаминизированными напитками, кислородно-белковыми коктейлями.
Слишком холодную воду пить не стоит, чтобы избежать спазма кровеносных сосудов, которые в жару расширяются, обеспечивая теплообмен.
Употребление кофе лучше ограничить, так как это приводит к обезвоживанию.
Сигареты и алкоголь
В первую очередь в жаркую погоду врачи советуют отказаться от курения. Вредная привычка может привести к образованию тромбов.
От алкогольных напитков также следует воздержаться: нарушается терморегуляция, повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.
Первая помощь
Если в жаркую погоду человек теряет сознание, испытывает слабость, тошноту и рвоту, судороги мышц рук и пресса (симптомы теплового истощения или теплового удара), необходимо уложить его на спину, предварительно выведя его в тень или в кондиционируемое помещение и дав воды. В случае теплового удара необходимо показать пострадавшего врачу.
В случае появления солнечных ожогов необходимо первым делом приложить к пораженному участку влажное полотенце, чтобы охладить кожный покров. После чего можно использовать как противоожоговые салфетки, так и средства на основе декспантенола.