Как избежать теплового удара и защититься от жары

Жаркое лето можно легко перенести без вреда для здоровья.

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Все, что нужно, — соблюдать ряд простых правил.

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На улице

Старайтесь избегать длительного нахождения на улице в солнечную погоду. Прогулки лучше перенести на вечер или раннее утро, а с 10 до 16 часов по возможности находиться в тени или в помещении.

Физические нагрузки и занятия спортом в дневное время необходимо свести к минимуму.

Водителям по возможности лучше отказаться от дальних поездок.

"Прежде всего, следует заблаговременно проверить техническое состояние автомобиля, особенно если планируется дальняя поездка. Посмотреть, как работают системы кондиционирования и электроника, проверить состояние аккумулятора, чтобы избежать его "закипания" на дороге", — предупреждает госавтоинспекция.

В помещении

Избегайте попадания прямых солнечных лучей в помещение, закрывая шторы и занавески. При этом комнаты необходимо периодически проветривать.

При использовании кондиционера не рекомендуется охлаждать воздух ниже уличной температуры больше чем на 5 градусов.

Использование бытовой техники и электроники, нагревающей воздух, следует ограничить (от компьютеров до мощных светильников).

Одежда и гигиена

Одежду, обувь и белье следует подбирать исключительно из натуральных тканей и материалов, а также светлых оттенков. Обтягивающая одежда в жаркую погоду способствует перегреванию организма.

От теплового удара защитит головной убор. Не стоит также пренебрегать солнечными очками и зонтами.

Врачи также рекомендуют принимать прохладный душ два-три раза в день, а также увлажнять лицо и руки термальной водой или влажным полотенцем.

А женщинам также рекомендуется ограничить использование косметических средств, чтобы кожа могла "дышать".

Еда и питание

Употребляйте в пищу больше овощей и фруктов. Из ежедневного рациона в жаркие дни рекомендуется исключить мясо, а также жирную и жареную пищу, чтобы избежать перегревания организма.

Помните, что в жару организм очень быстро теряет жидкость. Рекомендуется соблюдать питьевой режим и выпивать около 1,5 л воды ежедневно. При этом от сладких и газированных напитков лучше воздержаться.

Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая должна быть 10–15°C. Также необходимо возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, минеральной или просто чуть подсоленной водой, молочно-кислыми напитками (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), несладкими соками, витаминизированными напитками, кислородно-белковыми коктейлями.

Слишком холодную воду пить не стоит, чтобы избежать спазма кровеносных сосудов, которые в жару расширяются, обеспечивая теплообмен.

Употребление кофе лучше ограничить, так как это приводит к обезвоживанию.

Сигареты и алкоголь

В первую очередь в жаркую погоду врачи советуют отказаться от курения. Вредная привычка может привести к образованию тромбов.

От алкогольных напитков также следует воздержаться: нарушается терморегуляция, повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Первая помощь

Если в жаркую погоду человек теряет сознание, испытывает слабость, тошноту и рвоту, судороги мышц рук и пресса (симптомы теплового истощения или теплового удара), необходимо уложить его на спину, предварительно выведя его в тень или в кондиционируемое помещение и дав воды. В случае теплового удара необходимо показать пострадавшего врачу.