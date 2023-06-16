Как накипь вредит зубам и ЖКТ

Во-первых, вкус водички, вскипятившейся с налётом на стенках, а соответственно, и чая уже не позволит им насладиться. А во-вторых, электрическому чайнику с накипью требуется больше усилий, чтобы закипеть, — его элементы работают на износ и просто выйдут из строя раньше времени.

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Но что среди этого самое ценное? Конечно, здоровье. В накипи содержатся бактерии и прочие микроорганизмы, способные повлиять на состояние зубов и ЖКТ, отметила врач-терапевт Валерия Румянцева.

«Накипь — это совокупность тяжёлых металлов, которыми полна водопроводная вода, например свинец. Большое количество такого элемента здоровья точно не прибавит», — добавила она.

Как убрать накипь

Остаётся своевременно и качественно ухаживать за чайником. Как это организовать, рассказала клининг-эксперт Алла Бельчак.

Вариант 1: старая добрая смесь уксуса или лимонной кислоты.

Вариант 2: газировки с большим содержанием сахара.

Вариант 3: сода, но вручную.

Вариант 4: специальные средства из магазина.

Как не допустить появления накипи

В этом помогут фильтры для воды. Они избавят её от примесей тяжёлых металлов, хлора, пестицидов, бактерий, избытка солей магния и кальция. Из-за двух последних как раз и образуется накипь на электроприборах, в работе которых задействована вода.