$83.96-0.3690.97-0.10

Профессор рассказал, стоит ли сдавать анализы

Пациентам не стоит сдавать медицинские анализы, если их ничего не беспокоит. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев.

Профессор рассказал, стоит ли сдавать анализы
© Газета.Ru

"Лишние анализы мешают здоровью. Если человек себя хорошо чувствует, то ни на что не надо обращать внимание. Я сторонник минимизации контактов с медициной без необходимости", — уверен профессор.

Воробьев также считает, что профилактические осмотры и диспансеризация не приносят гражданам никакой пользы, но могут стать причиной для лишнего беспокойства.

Врач-эндокринолог, диетолог Полина Жаркова до этого рассказывала, что упадок сил и постоянная усталость могут быть связаны с дефицитом важных веществ в организме, и указала на необходимость сдать анализы, чтобы выяснить это. По ее словам, в первую очередь необходимо проверить работу щитовидной железы и оценить гормон гипофиза ТТГ. Также она отмечала, что причинами слабости могут быть анемия и латентный дефицит железа. Чтобы исключить их, можно сдать общий анализ крови.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители