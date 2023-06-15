Профессор рассказал, стоит ли сдавать анализы

Пациентам не стоит сдавать медицинские анализы, если их ничего не беспокоит. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев .

"Лишние анализы мешают здоровью. Если человек себя хорошо чувствует, то ни на что не надо обращать внимание. Я сторонник минимизации контактов с медициной без необходимости", — уверен профессор.

Врач-эндокринолог, диетолог Полина Жаркова до этого рассказывала, что упадок сил и постоянная усталость могут быть связаны с дефицитом важных веществ в организме, и указала на необходимость сдать анализы, чтобы выяснить это. По ее словам, в первую очередь необходимо проверить работу щитовидной железы и оценить гормон гипофиза ТТГ. Также она отмечала, что причинами слабости могут быть анемия и латентный дефицит железа. Чтобы исключить их, можно сдать общий анализ крови.