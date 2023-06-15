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Названы способы меньше потеть в жару

Повышенное потоотделение, или гипергидроз, может возникнуть из-за болезней, вредных привычек, неправильного питания и образа жизни. Об этом рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Томс в беседе с «Известиями».

Названы способы меньше потеть в жару
© Lenta.ru

По словам специалистки, выделение пота в жару или при физических нагрузках является нормальной реакцией организма. Однако она посоветовала обратиться к врачу, если эта реакция происходит слишком активно и доставляет дискомфорт. Врач предупредила, что гипергидроз может быть проявлением опасных заболеваний: патологий нервной системы, инфекционных болезней и эндокринных расстройств.

Томс добавила, что помимо болезней сильное потоотделение возникает из-за неправильного образа жизни и вредных привычек. Среди них она назвала плохую гигиену, неправильное питание, постоянный стресс, а также употребление никотина, алкоголя и наркотиков. «Соответственно, для снижения потливости, особенно в жару, рекомендуется исключить эти факторы. То есть регулярно принимать душ, отказаться от вредных привычек, следить за своим рационом, стараться выбирать одежду и обувь из натуральных материалов, а также свести к минимуму стрессовые ситуации», — перечислила врач россиянам способы меньше потеть.

Специалистка также рекомендовала в жару отказаться от жирной, жареной, копченой и соленой пищи, поскольку она усиливает потоотделение.

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