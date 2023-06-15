Диетолог назвала способы избавиться от ночных перекусов

Диетолог-нутрициолог София Кованова рекомендует не есть фрукты вечером, чтобы не проголодаться ночью. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие способы избавиться от ночных перекусов.

© Lenta.ru

Ночные перекусы — прямое следствие неправильного распределения приемов пищи в течение дня, говорит диетолог. Если организм недополучает необходимое количество белка, жиров и углеводов, он будет требовать пищу.

Кованова уверена, что биохимию силой воли не победить. За насыщение отвечает диффузная нейроэндокринная система. Она регулирует цикл выработки гормонов, в том числе подсказывает организму, что пора поесть.

На обостренное чувство голода влияет не только количество потребляемой пищи, но и ее качество, добавила диетолог. Сбалансированный рацион помогает контролировать аппетит и удерживать баланс гормонов.

Чтобы избавиться от ночных перекусов, нужно не пропускать дневные приемы пищи, говорит Кованова. Организм в любом случае потребует восполнить недостаток питательных веществ. По ее словам, лучше поужинать вечером после работы, чем есть ночью перед сном.

Фрукты повышают уровень сахара в крови и усиливают чувство голода. Поэтому есть их лучше в первой половине дня, отметила Кованова.

«Пейте много жидкости. Выпив воду или чашку чая, вы можете обмануть чувство голода. Именно поэтому диетологи рекомендуют выпить стакан воды перед приемом пищи», — заключила собеседница «Ленты.ру».