День медицинского работника 2023: когда и как отмечают праздник
День медицинского работника, или День медика — это праздник всех, кто работает в области медицины и давал клятву Гиппократа. Это не только врачи, но и медсестры, фельдшеры, санитары, парамедики.
Когда появился праздник, в какой день его отмечают в 2023 году и как? Рассказываем в материале «Рамблера».
Когда отмечают День медика
День медика отмечают ежегодно в третье воскресенье июня. В 2023 году он выпал на 18 июня. Помимо России, День медицинского работника празднуют в некоторых бывших союзных республиках: Беларуси, Казахстане, Армении, так как он был введен в советской время.
Существует также Международный день врача (International Doctor’s Day), считающийся днем солидарности всех медиков. Праздник отмечают по всему миру в первый понедельник октября. В 2023 году он выпадает на 2 октября.
История Дня медика
Собственный профессиональный праздник появился у работников здравоохранения на самом деле не так давно. Раньше регионы отмечали День медика по своему усмотрению. С инициативой сделать праздник официальным и отмечать его ежегодно по всей стране выступили в СССР в 1980 году. 1 октября был издан указ «Президиума Верховного совета СССР «О праздничных и памятных днях». В нем говорилось о том, что третье воскресенье июня – это День медицинского работника. СССР распался, но традиция отмечать День медика осталась, и, вот, людей в белых халатах будут поздравлять уже 42 год подряд.
Особенное внимание уделяется празднику после 2020 года, когда медики оказались на передовой в борьбе с пандемией коронавируса. Согласно опросу ВЦИОМ, более половины россиян в 2020 году считали врачей и медицинских работников героями года. Еще 22% заявили, что героями являются вирусологи и создатели вакцин.
Как отмечают День медицинского работника
Ежегодно в День медицинского работника по всей России, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, устраивают концерты и праздничные мероприятия, на которые приглашают врачей и других работников из сферы здравоохранения.
Также традиционно в этот день медикам вручают почетные грамоты, премии и государственные награды. Самыми главными событиями считается присвоение званий «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» и «Заслуженный врач Российской Федерации» работникам, которые внесли большой вклад в отечественную медицину и трудятся в профессии уже более 15-20 лет.
Помимо этого, работающим в области медицины ежегодно с 2001 года за достижения вручают премию «Призвание». Так, например, в прошлом году ее получила Команда врачей Национального центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. 85-летний хирург из Челябинской области Владимир Карев получил премию в номинации «За верность профессии». Врач проработал 60 лет и провел более 20 тысяч операций.