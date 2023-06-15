Какие привычки могут привести к варикозу

Сегодня варикозным расширением вен страдает каждый второй человек моложе 45 лет. Неслучайно варикоз часто называют болезнью офисных сотрудников.

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Какие привычки вредят здоровью наших вен «Секрету» рассказал Антон Волков, ведущий флеболог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.

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Недостаток движения

В странах Африки варикозное расширение вен встречается намного реже, чем в Европе. И дело совсем не в генетике, а в образе жизни. Европейцы чаще имеют сидячую работу, а не занимаются физическим трудом. Задумайтесь, много ли вы двигаетесь в течение рабочего дня или хотя бы ходите по лестнице? Скорее всего, не очень. Между тем кровообращение в венах зависит от работы не только самих сосудов, но и икроножных мышц. Вместе они обеспечивают работу мышечно-венозной помпы — сложного механизма, который регулирует отток крови от нижних конечностей вверх. Чем меньше мы двигаемся, тем больше крови накапливается в венах ног.

Что делать: двигаться хотя бы 15 минут в час, реже пользоваться лифтом, периодически выполнять небольшую зарядку с несложными упражнениями.

Привычка долго сидеть в одной позе

Неподвижно просидеть за компьютером час, два или даже три? Многие офисные сотрудники считают такой стиль работы обычным делом. Длительное нахождение в одной позе дополнительно вредит нормальному оттоку венозной крови. Без мышечных сокращений кровь не может подняться и начинает застаиваться. Девушки, которые носят сапоги с высоким голенищем, наверняка замечали: вечером после рабочего дня молния застёгивается хуже, чем утром. Именно так и проявляет себя нарушение кровообращения нижних конечностей.

Что делать: чаще менять позу, каждый час делать перерывы «на походить».

Пить мало воды

О пользе питьевого режима чаще всего говорят в контексте похудения, но не меньшее значение он имеет и для здоровья наших вен. Недостаточное потребление жидкости нарушает реологические свойства крови (вязкость крови, вязкость плазмы, гематокрит, агрегация и деформация эритроцитов — Прим. «Секрета») или её текучесть. Слишком густая кровь повышает риски развития варикоза и образования тромбов.

Что делать: пить 30 мл жидкости на 1 кг веса ежедневно. В эту норму могут входить чай, кофе и другие напитки, но основу должна составлять простая вода.

Сидеть нога на ногу

Наверняка, у каждого есть своя излюбленные «рабочие» позы. К сожалению, они часто оказываются противоестественными и даже вредными для организма. Самые опасные для здоровья вен положения тела — нога на ногу, ноги под себя и перенос корпус тела вперёд со смещением поясницы назад. Все эти позы приводят к застою крови и нарушению гемодинамики — движения крови по сосудам.

Что делать: следить за позой во время работы, обустроить эргономичное рабочее место.

После работы — сразу домой

Хотя бы непродолжительная вечерняя прогулка поможет «отыграть» недостаток движения в течение рабочего дня. К сожалению, многие лишают себя такой возможности, что усугубляет застой венозной крови.

Что делать: парковать машину подальше от офиса, если ездите на общественном транспорте — проходить пешком пару автобусных остановок или идти до дома от метро. Идеальный вариант: выделить 15–20 минут на прогулку после ужина или перед сном.

Туго затягивать ремень на брюках

Этот пункт особенно актуален для мужчин, которые часто используют брючные ремни и любят затягивать их потуже. В сидячем положении объём брюшной полости увеличивается, и ремень сдавливает живот и область под ним. Это нарушает нормальное дыхание и отток венозной крови от ног к брюшной полости и выше.