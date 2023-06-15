Какие привычки могут привести к варикозу
Сегодня варикозным расширением вен страдает каждый второй человек моложе 45 лет. Неслучайно варикоз часто называют болезнью офисных сотрудников.
Какие привычки вредят здоровью наших вен «Секрету» рассказал Антон Волков, ведущий флеболог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.
Недостаток движения
В странах Африки варикозное расширение вен встречается намного реже, чем в Европе. И дело совсем не в генетике, а в образе жизни. Европейцы чаще имеют сидячую работу, а не занимаются физическим трудом. Задумайтесь, много ли вы двигаетесь в течение рабочего дня или хотя бы ходите по лестнице? Скорее всего, не очень. Между тем кровообращение в венах зависит от работы не только самих сосудов, но и икроножных мышц. Вместе они обеспечивают работу мышечно-венозной помпы — сложного механизма, который регулирует отток крови от нижних конечностей вверх. Чем меньше мы двигаемся, тем больше крови накапливается в венах ног.
Что делать: двигаться хотя бы 15 минут в час, реже пользоваться лифтом, периодически выполнять небольшую зарядку с несложными упражнениями.
Привычка долго сидеть в одной позе
Неподвижно просидеть за компьютером час, два или даже три? Многие офисные сотрудники считают такой стиль работы обычным делом. Длительное нахождение в одной позе дополнительно вредит нормальному оттоку венозной крови. Без мышечных сокращений кровь не может подняться и начинает застаиваться. Девушки, которые носят сапоги с высоким голенищем, наверняка замечали: вечером после рабочего дня молния застёгивается хуже, чем утром. Именно так и проявляет себя нарушение кровообращения нижних конечностей.
Что делать: чаще менять позу, каждый час делать перерывы «на походить».
Пить мало воды
О пользе питьевого режима чаще всего говорят в контексте похудения, но не меньшее значение он имеет и для здоровья наших вен. Недостаточное потребление жидкости нарушает реологические свойства крови (вязкость крови, вязкость плазмы, гематокрит, агрегация и деформация эритроцитов — Прим. «Секрета») или её текучесть. Слишком густая кровь повышает риски развития варикоза и образования тромбов.
Что делать: пить 30 мл жидкости на 1 кг веса ежедневно. В эту норму могут входить чай, кофе и другие напитки, но основу должна составлять простая вода.
Сидеть нога на ногу
Наверняка, у каждого есть своя излюбленные «рабочие» позы. К сожалению, они часто оказываются противоестественными и даже вредными для организма. Самые опасные для здоровья вен положения тела — нога на ногу, ноги под себя и перенос корпус тела вперёд со смещением поясницы назад. Все эти позы приводят к застою крови и нарушению гемодинамики — движения крови по сосудам.
Что делать: следить за позой во время работы, обустроить эргономичное рабочее место.
После работы — сразу домой
Хотя бы непродолжительная вечерняя прогулка поможет «отыграть» недостаток движения в течение рабочего дня. К сожалению, многие лишают себя такой возможности, что усугубляет застой венозной крови.
Что делать: парковать машину подальше от офиса, если ездите на общественном транспорте — проходить пешком пару автобусных остановок или идти до дома от метро. Идеальный вариант: выделить 15–20 минут на прогулку после ужина или перед сном.
Туго затягивать ремень на брюках
Этот пункт особенно актуален для мужчин, которые часто используют брючные ремни и любят затягивать их потуже. В сидячем положении объём брюшной полости увеличивается, и ремень сдавливает живот и область под ним. Это нарушает нормальное дыхание и отток венозной крови от ног к брюшной полости и выше.
Что делать: ослаблять пряжку в положении сидя, использовать ремни из эластичных материалов.