Эксперт оценил популярный лайфхак по засыпанию

Треть россиян не высыпается. И часто причина этой проблемы не в недостатке времени на ночной отдых, а в банальной бессоннице. Соцсети переполнены советами на эту тему. Но доверять им без подтверждений точно не стоит.

© Чемпионат.com

Поэтому последний лайфхак из Tik-Tok, который набрал более миллиона просмотров, прокомментировал Тайлер Вудворд, эксперт по здоровью и велнесу в Eden's Gate.

У новой техники интригующие название, буквально она переводиться как «простукивание мозга». Еще в китайской народной медицине практиковалось ритмичное прикосновение к определенным точкам, которое помогает успокоиться и расслабить тело.

Эти же действия предлагают выполнить авторы рецепта: нужно несильно постучать по трём точкам на груди, лице и затылке, сначало в энергичном темпе. а потом постепенно замедляться. Всё это необходимо делать со словами: “Я спокоен, я засыпаю”.

Механизм работы техники такой: наш мозг настраивается на ритм, и будет снижать скорость процессов в организме вместе с изменением частоты постукивания. Так вы поможете телу замедлиться и заснуть будет проще.

Эксперт Тайлер Вудворд считает, что это, на самом деле, может быть полезным:

«Исследование, опубликованное в журнале Sleep, показало, что простукивание мозга сокращает время наступления сна и увеличивает продолжительность глубокого сна».