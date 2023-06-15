Врач скорой помощи рассказала, как спасти утопающего человека

Врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Нечаева сообщила РИАМО актуальную последовательность действий, предназначенные для спасения людей в пресной воде.

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«Для начала тонущего человека необходимо вытащить из воды — и как можно быстрее. Спасающий должен хорошо и уверенно плавать. Ему нужно подплыть к утопающему сзади, подхватить его сверху, подмышками, и таким образом вытащить на берег. Голова все время должна быть над водой», – сказала Нечаева.

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Она добавила, что скорость в данном случае имеет огромное значение, потому что смерть от утопления наступает в течение 4—6 минут. Однако и паниковать тоже не нужно. Если спасающий находится в панике и суетится, это может осложнить ситуацию.

«В тех случаях, когда есть подозрение на сломанный позвоночник, вытаскивать человека из воды лучше всего на чем-то твердом и устойчивом — например, на доске или каком-нибудь щите», – отметила врач.

«Если в мероприятии участвуют несколько людей, кто-то может вытаскивать пострадавшего из воды, а свободный человек должен немедленно позвонить в экстренную службу. Когда спасатель один, нужно сразу достать тонущего на берег, а затем сразу же позвонить в скорую», – уточнила Нечаева.

Она объяснила, что после звонка необходимо приступать к мероприятиям по спасению жизни: Раздеть пострадавшего до пояса.

Очистить нос и рот от грязи, слизи, тины.Положить пострадавшего животом на колено или на валик и, надавливая на грудь, удалить воду из желудка, легких. Если человек находится в лодке, его можно положить животом на борт. На подобные манипуляции отводится до 15 секунд — действовать нужно быстро.

Проверить пульс, реакции зрачков на свет, наличие дыхания.Если пульса, реакции зрачков и дыхания нет — приступить к искусственному дыханию и массажу сердца. Сердечно-легочную реанимацию необходимо продолжать до приезда скорой или до того, как дыхание и сердцебиение не восстановятся.

Если человек пришел в себя, а скорая еще не приехала, уложить его на бок, согреть, по возможности напоить горячим неалкогольным напитком — лучше всего подойдет чай.

«Даже если пострадавший пришел в себя, следить за его состоянием необходимо постоянно. Есть риски того, что оно может ухудшиться по разным причинам. В тех случаях, когда утопающий не успел потерять сознание и чувствует себя достаточно хорошо, нужно обеспечить ему отдых на сухой жесткой поверхности, тепло и горячее питье», – разъяснила врач скорой помощи.

По словам Нечаевой, можно растереть кожу сухим полотенцем или укутать человека в плед. Голова, когда он лежит на жесткой поверхности, должна быть опущена низко.

«Перевозка пострадавшего человека в больницу должна осуществляться строго под контролем скорой помощи и даже в тех случаях, когда человек чувствует себя нормально. Это связано с тем, что у тонувшего может начаться вторичное утопление — состояние с опасными симптомами вроде одышки, кровохарканья, увеличения пульса, боли в груди и т. д.», – подчеркнула она.

Также до 72 часов после утопления может развиться отек легких — важно, чтобы человек все это время находился под контролем врачей, выделила врач.