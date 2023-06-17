Врач: человеку после 30 лет нужно сдавать биохимический анализ крови. Он даст понять уровень холестерина, железа и сахар, пояснил изданию «Аиф-Томск» инфекционист Андрей Поздняков. Также он посоветовал каждый год сдавать общий анализ крови (ОАК), чтобы определить общее состояние здоровья. Многим россиянам, особенно женщинам, стоит также проверяться на дефицит йода и витамина D, отметил медик.

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Сдавать биохимию крови хотя бы раз в год особенно нужно тем, у кого есть проблемы с лишним весом, подчеркнул врач клиники «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в беседе с «Аиф-Томск». Не только ради проверки глюкозы и холестерина. Железо — тоже важный параметр.

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«Снижение железа является маркером таких состояний, как анемия, скрытый дефицит железа, латентный дефицит железа», — пояснил медик.

Какие ещё параметры показывает биохимический анализ крови и на какие проблемы они указывают:

содержание фермента АЛТ, альбумина, креатинина и мочевины — заболевания почек и печени;

содержание фермента АСТ — патологии печени и сердца;

уровень ГГТ — застой желчи и проблемы с поджелудочной;

уровень билирубина — характеризует работу печени;

уровень щелочной фосфатазы — заболевания печени или костей;

общий белок — нарушения белкового обмена в организме, работу кровеносной и выделительной систем.

Общий анализ крови. Что показывает

Поздняков посоветовал сдавать каждый год и общий анализ крови (ОАК). Для этого нужно сдать кровь из пальца и из вены. ОАК даёт полную картину о воспалительных процессах в организме и состоянии крови. То есть можно понять, имеются ли какие-нибудь инфекции или, например, может ли со временем появится тромб.

«Плюс традиционный и в последнее время все больше изучаемый – синдром дефицита/недостаточности витамина D, особенно в северных областях, требует достаточно регулярного контроля этого показателя», — отметил врач.