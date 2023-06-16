Какие группы крови привлекают комаров

Если вы предпочитаете жаркую погоду, то, к сожалению, не являетесь единственным, потому что комары тоже обожают тепло.

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Это означает, что эти назойливые насекомые, скорее всего, будут особенно активными в теплые вечера, оставляя многих из нас с зудящими укусами.

Хотя некоторые факторы риска, такие как цвет одежды, можно легко изменить, другие, например, ваша группа крови, являются неизменными.

Комары также предпочитают определенные группы крови. Они больше всего привлекаются к группе крови 0 (I), затем к группе A (II), а вероятность выбора группы B (III) у них меньше, говорит терапевт Ирина Андреева.