Чем опасно солнце для людей с альбинизмом и остальных
Хирург-онколог НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России Игорь Самойленко рассказал, как защитить от солнца кожу человека с альбинизмом.
По его словам, выявить альбинизм у ребенка поможет врач-офтальмолог, так как генетические мутации сопровождаются нарушением зрения.
- Защита кожных покровов человека с альбинизмом - такая же рутинная процедура, как чистка зубов. Если обычные люди могут себе позволить забыть про солнце, поехав на рыбалку где-нибудь в средней полосе России, то люди с альбинизмом должны помнить о защите кожи от солнца везде и всегда. Даже краткосрочное пребывание на солнце может привести к ожогам, - предупреждает Игорь Самойленко.
На месте ожога обычно возникает лентиго. Это пятно черно-коричневого цвета, которое может появиться даже у подростка.
Кроме того, ожог может серьезно повлиять на здоровье человека с альбинизмом. При этом лентиго можно обнаружить и у здоровых людей в возрасте 60-70 лет, если они активно загорали всю жизнь.
Людям с альбинизмом стоит опасаться не только ожогов. Более серьезные последствия - онкологические заболевания кожи.
Исследования показывают, что риск возникновения таких заболеваний у людей с альбинизмом в десятки и сотни раз выше, чем у остальных.
Медик пояснил, что у более взрослых людей с альбинизмом вероятность возникновения злокачественных новообразований кожи гораздо выше.
Чтобы это предотвратить, нужно наносить на кожу солнцезащитный крем и носить одежду, рассчитанную на высокий уровень солнечной активности.
Врачи рекомендуют внимательно следить за состоянием кожи и при появлении на ней пятен, которые увеличиваются в размерах, незамедлительно обратиться к врачу. А недавно офтальмолог рассказала, как защитить глаза от летнего солнца.