Чем опасно солнце для людей с альбинизмом и остальных

Хирург-онколог НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России Игорь Самойленко рассказал, как защитить от солнца кожу человека с альбинизмом.

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По его словам, выявить альбинизм у ребенка поможет врач-офтальмолог, так как генетические мутации сопровождаются нарушением зрения.

- Защита кожных покровов человека с альбинизмом - такая же рутинная процедура, как чистка зубов. Если обычные люди могут себе позволить забыть про солнце, поехав на рыбалку где-нибудь в средней полосе России, то люди с альбинизмом должны помнить о защите кожи от солнца везде и всегда. Даже краткосрочное пребывание на солнце может привести к ожогам, - предупреждает Игорь Самойленко.

На месте ожога обычно возникает лентиго. Это пятно черно-коричневого цвета, которое может появиться даже у подростка.

Кроме того, ожог может серьезно повлиять на здоровье человека с альбинизмом. При этом лентиго можно обнаружить и у здоровых людей в возрасте 60-70 лет, если они активно загорали всю жизнь.

Людям с альбинизмом стоит опасаться не только ожогов. Более серьезные последствия - онкологические заболевания кожи.

Исследования показывают, что риск возникновения таких заболеваний у людей с альбинизмом в десятки и сотни раз выше, чем у остальных.

Медик пояснил, что у более взрослых людей с альбинизмом вероятность возникновения злокачественных новообразований кожи гораздо выше.

Чтобы это предотвратить, нужно наносить на кожу солнцезащитный крем и носить одежду, рассчитанную на высокий уровень солнечной активности.