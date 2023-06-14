Какие инфекции могут быть в шаурме

С 13 по 14 июня в городе Братске Иркутской области более 35 человек обратились в больничные учреждения с симптомами отравления. Они жаловались на ухудшение самочувствия, боли в желудке после употребления шаурмы, которую купили в кафе «Шаурму хочу».

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Диетолог Елена Соломатина объяснила, какую опасность здоровью несет покупная шаурма.

— Это может быть сальмонеллез, листериоз, разные виды кишечной палочки и гельминты, — рассказала она.

Диетолог также поделилась историей. Однажды она видела, как повар готовил шаурму порезанными руками. Такие антисанитарийные условия приготовления пищи могут привести к серьезным заражениям.

Как утверждает Соломатина, приготавливая шаурму в таких заведениях, могут использовать несвежее мясо и немытые овощи. В лучшем случае такие продукты вызовут несварение, в худшем — тяжелое отравление.