Развеян миф о необходимости выпивать два литра воды в день

Нутрициолог, химик-биохимик Стас Шереметьев развеял миф о необходимости выпивать два литра воды в день. Комментарий специалиста есть в распоряжении «Ленты.ру».
Член международной ассоциации спортивных наук ISSA рассказал, что норма в 2-2,5 литра основана на рекомендации, где при расчете необходимого количества жидкости на каждый килограмм массы тела должно приходиться 30-40 миллилитров.
«Это достаточно общее предложение, которое не учитывает индивидуальные потребности каждого организма», — пояснил он.
По словам спикера, о недоборе жидкости говорят несколько маркеров: повышенный гематокрит и плотность мочи, а также биоимпедансометрия — метод исследования, с помощью которого определяется состав тела и количество жидкостей в нем. Лучше всего оценивать три этих показателя сразу, уточнил собеседник.
Среди прочего Шереметьев напомнил, что способность к определению степени жажды у людей может сильно отличаться, поэтому водный баланс следует пополнять в независимости от желания пить жидкость.
«Достаточно воды — кровь, лимфа, желчь, пищеварительные соки имеют хорошую текучесть», — заявил эксперт.
В заключение специалист обратил внимание, что восполнять запасы жидкости в организме помогают многие несладкие соки и слабо заваренные чаи. В то же время кофе в данный список не входит, так как он обладает сразу двумя особенными эффектами: мочегонным и эффектом сгущения некоторых жидкостей в организме.