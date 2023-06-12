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Врач рассказал, как пожилым мужчинам снизить риск развития болезней сердца

По словам доктора Люка Пратсидеса, один из наиболее важных способов снижения вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и пожилых мужчин - это изменение питания.

Врач рассказал, как пожилым мужчинам снизить риск развития болезней сердца
© Ferra.ru

Один из самых важных способов снизить вероятность развития болезней сердца - это сбалансированное питание. Большое значение могут иметь даже такие небольшие изменения, как употребление большего количества овощей, сокращение потребления сахара, насыщенных жиров и алкогольных напитков.

Всё это может снизить риск развития ожирения у человека. Это само по себе значит, что сердце будет нагружаться не так сильно.

Ещё одно изменение образа жизни, которое влияет на профилактику развития болезней сердца, - это физическая активность. Необходимо регулярно заниматься спортом. Считается, что физическая активность снижает уровень стресса, кровяное давление, улучшает чувствительность к инсулину.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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