По словам доктора Люка Пратсидеса, один из наиболее важных способов снижения вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и пожилых мужчин - это изменение питания.

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Один из самых важных способов снизить вероятность развития болезней сердца - это сбалансированное питание. Большое значение могут иметь даже такие небольшие изменения, как употребление большего количества овощей, сокращение потребления сахара, насыщенных жиров и алкогольных напитков.

Всё это может снизить риск развития ожирения у человека. Это само по себе значит, что сердце будет нагружаться не так сильно.

Ещё одно изменение образа жизни, которое влияет на профилактику развития болезней сердца, - это физическая активность. Необходимо регулярно заниматься спортом. Считается, что физическая активность снижает уровень стресса, кровяное давление, улучшает чувствительность к инсулину.