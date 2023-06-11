Почему опасно пить пиво в жару

В жаркую погоду люди пытаются утолить жажду разными напитками, в том числе пивом. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, почему опасно употреблять его в зной.

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«Считается, что пиво якобы охлаждает организм в жару, однако это заблуждение. Этот эффект будет очень кратковременным. Алкоголь расширяет сосуды, поэтому после мимолетного ощущения прохлады телу снова станет жарко», – говорит врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Кашух.

Если человек незаметно превысит дозу употребления пива, то интоксикация организма на фоне жары и обезвоживания будет проходить гораздо тяжелее.

Екатерина Кашух уточнила, что в жаркую погоду пиво дает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и печень, поэтому людям, которые имеют заболевания, связанные с этими органами, стоит отказаться от употребления данного напитка.

Также врач напомнила, что пиво – это калорийный напиток, поэтому люди, которые увлекаются им, часто набирают лишний вес.