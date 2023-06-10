Названы фрукты, помогающие бороться с возрастным ослаблением организма

Эксперты назвали фрукты, помогающие бороться с возрастным ослаблением организма
Предотвратить возрастную слабость в организме может некоторая пища.
В ходе анализа специалисты сделали вывод, что в борьбе с возрастной слабостью наибольшую эффективность имеют ежевика, яблоки и нектарины, так как в этих фруктах содержатся флавонолы.
В результате исследования выяснилось, что на каждые 10 мг флавонолов шансы людей испытать с возрастом слабость уменьшаются на 20%. В одном яблоке содержится 10 мг флавонолов, передает AJOCN.
Специалисты наблюдали за 1500 пациентами, симптомы старческой слабости через 12 лет развились всего у 13,2%.