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Эксперты назвали фрукты, помогающие бороться с возрастным ослаблением организма

Предотвратить возрастную слабость в организме может некоторая пища.

Названы фрукты, помогающие бороться с возрастным ослаблением организма
© Волгоградская правда

В ходе анализа специалисты сделали вывод, что в борьбе с возрастной слабостью наибольшую эффективность имеют ежевика, яблоки и нектарины, так как в этих фруктах содержатся флавонолы.

В результате исследования выяснилось, что на каждые 10 мг флавонолов шансы людей испытать с возрастом слабость уменьшаются на 20%. В одном яблоке содержится 10 мг флавонолов, передает AJOCN.

Специалисты наблюдали за 1500 пациентами, симптомы старческой слабости через 12 лет развились всего у 13,2%.

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