Врач перечислил продукты для улучшения работы мозга

Сейчас те или иные исследователи заявляют о продуктах, которые непременно спасут нас от слабоумия, если употреблять их ежедневно. Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова к таким «научным открытиям» относится с изрядной долей скепсиса. «На мой взгляд, если включать в рацион правильно приготовленные продукты (то есть не жареные, а паровые или отварные/запеченные), больше зелени и овощей, то это поможет и молодость продлить, и здоровье, в том числе мозга, сохранить», — уверяет эксперт в своем Telegram-канале.Вот что Зухра Павлова рекомендует включить в рацион, чтобы умственная деятельность нас как можно дольше не подводила.

© Super.ru

Отварное или запеченное мясо птицы

Тут не только белки, но и триптофан (больше его в индейке), который способствует выработке серотонина и улучшает работу нервных волокон. Можно есть на ужин, обед и даже на завтрак (на бутерброде с зеленью и цельнозерновым хлебом, например). Или в салате с зеленью и овощами.

Отварная, запеченная или малосоленая морская жирная рыба

Скумбрия, сельдь, лосось — поставщики омеги-3 и омеги-6, незаменимых жирных кислот для работы мозга. Хороши на обед или ужин, в супе или на утреннем бутерброде.

Зеленый горошек

Употребляйте свежий и замороженный (реже консервированный). В нем много тиамина (витамина В1), который, если упрощенно говорить, улучшает нашу память. Можно добавлять в утренний омлет или салаты или употреблять отдельно, как гарнир.

Морская капуста

Да, на любителя продукт, каждый день есть не будешь. Но морская капуста, как главный поставщик йода, очень важна для здоровья щитовидной железы, от которой зависит и умственная, и физическая деятельность. Хороша в салате с отварным яйцом.

Тыквенные семечки

Добавлять в любые овощные салаты. Семечки — неплохие поставщики жирных кислот омега-3 и омега-6, а также витаминов А, Е.

Черника, голубика, малина, смородина, клубника

Любые наши ягоды — великолепный источник натуральных витаминов. Обязательно в сезон съедайте утром или в обед по стакану.