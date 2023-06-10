Названы продукты, активизирующие мозговые процессы и улучшающие память

У каждого в жизни бывают моменты, когда необходимо активизировать мозговую активность, быть предельно внимательным и необычайно усидчивым.

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Чаще всего с этим сталкиваются студенты и школьники во время сессии и экзаменов, а также бухгалтера, экономисты, которым надо периодически сдавать отчётность и люди творческих профессий.

Чтобы повысить свои шансы на удачный исход испытаний необходимо правильно питаться, передаёт издание «Кубанские новости.

В частности, врач-диетолог Оксана Дмитриева рекомендует включить в свой рацион морскую рыбу жирных сортов. Например, скумбрию, селедку, сардину.

«Конечно, никто не будет отговаривать вас есть лосось или тунца. Но полезных для мозга веществ (омега-3, фосфор, цинк и пр.) есть и в дешевых селедке или скумбрии», – пояснила специалист.

Кроме того, как отметила доктор, прекрасным источником катализаторов мозговой активности являются орехи и семена (фундук, макадамия, грецкие, семена тыквы).

Также в меню должны быть яйца, которые полезны не только тем, кто худеет, но и кто стоит на пороге защиты кандидатской или защиты диплома.

«Яйца – настоящий кладезь полезных микроэлементов – от магния и цинка до витаминов А и группы В», – подчеркнула Дмитриев.

Мощным источником антиоксидантов, которые ускоряют вывод токсинов, являются ягоды (земляника, малина, клубника, голубика и пр.). Благодаря этому мозг работает без сбоев, как и другие внутренние органы – почки, печень, сердце.

Очень полезны для работы мозга злаки. Речь, по словам врача идёт рисовой, гречневой, овсяной каше, а также других видов круп).

«Злаки – прекрасный источник витаминов группы В, которые важны для образования биологически активных веществ в мозге, а также для передачи нервных импульсов между клетками», – резюмировала диетолог.