ОСН: слишком высокая температура в комнате мешает здоровому сну. Бывает, что до утреннего будильника остаётся все меньше времени, а шансы выспаться становятся всё призрачнее с каждой минутой. Сон вот ну никак не идёт. Здесь иногда бессильна даже наука. Но способы справиться с обстоятельствами, которые мешают заснуть, всё же есть. Одни факторы изменить довольно просто — вы их даже не замечаете, потому что они вошли в привычку.

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Издание выделяет несколько факторов, которые серьёзно влияют на засыпание.

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Еда перед сном

Приём пищи незадолго до сна мешает спокойному засыпанию. На ночь лучше не есть жареную, жирную или острую пищу. Специалисты советуют ужинать не позднее, чем за 3 часа до отхода ко сну.

Свет и гаджеты

В городской квартире добиться полнейшей темноты практически невозможно хотя бы из-за гигантского числа различных гаджетов. К тому же в окно бьёт свет от уличных фонарей.

А даже небольшой источник света нарушает уровень мелатонина в организме, высвобождает гормон роста. От этого всего растёт уровень кортизола — гормона стресса. Поэтому из спальни лучше убрать лишние источники света и не пользоваться гаджетами. В идеале нужно ещё и обзавестись плотными шторами.

Кино и соцсети

Перед сном лучше не смотреть фильмы и не сидеть в соцсетях — они вызывают выброс стимулирующих гормонов норадреналина и дофамина. Поэтому перед сном можно почитать книгу, послушать спокойную музыку или помедитировать.

Температура

Слишком высокая температура в комнате мешает здоровому сну из-за нарушения температурного баланса организма. Во сне температура тела всегда снижается, но в жарком помещении этого не происходит. Оптимальной температурой в комнате считается +21 градус. Так что стоит прикупить небольшой комнатный термометр, благо таких сейчас очень много на любой вкус и цену. А ещё лучше не спать под слишком тёплыми одеялами.

Правильный режим

Многие городские жители забивают на свои биоритмы, которые очень важны для нашего здоровья. Нужно запомнить, что в определённое время суток мы чувствуем прилив сил и подъём настроения, а в другие же нас начинает клонить в сон и делать ничего не хочется. Так что нужно научится засыпать во время снижения активности, а просыпаться именно тогда, когда вы будете максимально бодры и продуктивны.