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Назван правильный режим питания до и после физических нагрузок

Питание человека играет особую роль при активных физических нагрузках, в частности при занятиях спортом, сообщила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, как правильно питаться до и после тренировок.

Назван правильный режим питания до и после физических нагрузок
© Лента.ру

Во-первых, не рекомендуется приступать к занятию спортом натощак, отметила специалист.

«Примерно за час-два до занятий и после них рекомендуется организовать небольшой перекус. Это может быть небольшая порция овощного или фруктового салата, йогурт или другое кисломолочное блюдо или напиток», — поделилась врач.

Непосредственно после занятий и во время них необходимо восстанавливать потерю жидкости, связанную с обильным потоотделением, обратила внимание Стародубова. Лучше всего, по ее словам, для этого подходит обычная питьевая вода, но можно использовать и некрепкий чай с добавлением ароматных трав, лимона или различных ягод. Ни в коем случае не стоит употреблять алкоголь.

«Употреблять крепкий чай и кофе во время активных физических упражнений тоже не следует, чтобы избежать дополнительной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, стоит в принципе отказаться от употребления алкоголя, который крайне негативно влияет на организм», — предостерегла диетолог.

Собеседница «Ленты.ру» также предупредила, что сладости, в том числе сладкие напитки, могут вызвать дополнительное чувство жажды.

Ранее диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов назвал самые полезные напитки в жару, обратив внимание, что даже умеренно жаркая погода от 25 градусов тепла грозит обезвоживанием и другими негативными последствиями для организма.

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