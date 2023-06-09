Врач назвала приводящую к перееданию и набору массы тела привычку

«C одной стороны, угрозы непосредственно заболеть от быстрого поедания мороженного или других холодных блюд и напитков здоровому взрослому человеку или ребенку нет. Острые респираторные заболевания вызывают инфекционные агенты — бактерии и вирусы. Но если человек заболевает, и инфицирование уже произошло, тогда переохлаждение слизистых оболочек ротовой полости и глотки может ускорить процесс развития заболевания и проявление клинических симптомов, таких, например, как боль и першение в горле, заложенность носа и так далее», — поделилась диетолог.