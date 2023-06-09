"Секрет, которым японцы не делятся": назван продукт, который избегают азиаты

Как известно, в Японии продолжительность жизни людей одна из самых высоких. Есть подозрение, что японская медицина владеет "секретами лечения всех болезней и не делится ни с кем", отметила кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

© Российская газета

Как уточнила специалист, в поисках секрета долголетия исследователи давно изучают особенности японской кухни, образа жизни. Но ничего сверхъестественного так и не обнаружили.

На самом деле "никаких волшебных продуктов в японской кухне нет", но есть "полезная особенность - есть как можно меньше сахара", пишет врач в своем Telegram-канале.

"Питаться часто и понемногу, не переедать, есть больше свежих продуктов", - добавила кардиолог.

По словам врача, то самое японское спокойствие, о котором так много говорят, - больше внешняя оболочка.

"Японцы только внешне выглядят спокойными. На самом деле нервничают не меньше, а может, даже больше, чем другие люди. Просто у японцев принято сдерживать внешние эмоциональные проявления", - пишет Кореневич.

Между тем, постоянное подавление негативных эмоций снижает работоспособность, плохо отражается на здоровье. Неслучайно у японцев есть свои фишки в борьбе со стрессом.