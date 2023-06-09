$82.09+0.6388.04+0.87

"Секрет, которым японцы не делятся ни с кем": Врач назвала продукт, который избегают азиаты

Как известно, в Японии продолжительность жизни людей одна из самых высоких. Есть подозрение, что японская медицина владеет "секретами лечения всех болезней и не делится ни с кем", отметила кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

"Секрет, которым японцы не делятся": назван продукт, который избегают азиаты
© Российская газета

Как уточнила специалист, в поисках секрета долголетия исследователи давно изучают особенности японской кухни, образа жизни. Но ничего сверхъестественного так и не обнаружили.

На самом деле "никаких волшебных продуктов в японской кухне нет", но есть "полезная особенность - есть как можно меньше сахара", пишет врач в своем Telegram-канале.

"Питаться часто и понемногу, не переедать, есть больше свежих продуктов", - добавила кардиолог.

По словам врача, то самое японское спокойствие, о котором так много говорят, - больше внешняя оболочка.

"Японцы только внешне выглядят спокойными. На самом деле нервничают не меньше, а может, даже больше, чем другие люди. Просто у японцев принято сдерживать внешние эмоциональные проявления", - пишет Кореневич.

Между тем, постоянное подавление негативных эмоций снижает работоспособность, плохо отражается на здоровье. Неслучайно у японцев есть свои фишки в борьбе со стрессом.

"Именно японцы придумали метать дротики в изображение начальника, чтобы снизить уровень напряжения сотрудников", - отметила Кореневич.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители