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Россиянам дали совет по защите глаз в жаркую погоду

Врач-офтальмолог Валентина Меркулова рассказала «Газете.Ru», что солнцезащитные очки помогают снизить риски развития рака. Эксперт подчеркнула, что их следует носить в любую погоду и время года, чтобы защитить глаза и кожу вокруг глаз от ультрафиолетовых лучей. Специалист предупредила, что вредные лучи проникают сквозь облака.

Россиянам дали совет по защите глаз в жаркую погоду
© News

УФ-лучи в избыточном количестве ускоряют возрастные изменения в тканях глаза, а также являются факторами риска развития некоторых заболеваний глаз и повышают риски онкологических заболеваний кожи вокруг глаз, — сказала Меркулова.

Она призвала приобретать солнцезащитные очки в салонах оптики, так как лишь подобные изделия обладают защитными фильтрами. По ее словам, простые затемненные очки лишь расширяют зрачки глаз и способствуют еще большему попаданию вредных лучей.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.

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