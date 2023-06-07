Любовь к сладкому может сделать человека глупее

Рацион питания оказывает непосредственное влияние на здоровье и функции головного мозга. В частности, употребление рафинированных или очищенных углеводов может привести к снижению когнитивных функций. К такому выводу пришли ученые из Франции.

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Специалисты изучили связь между мыслительными процессами и количеством употребляемого сахара у здоровых взрослых людей в возрасте от 20 до 30 лет. В эксперименте приняли участие и мужчины, и женщины.