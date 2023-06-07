$81.25-0.0886.95-0.08

Врач объяснил, почему легко отравиться алкоголем

Врач-нарколог, психиатр Алексей Казанцев прокомментировал нашумевшее отравление сидром 28 человек и объяснил, почему легко отравиться некачественным алкоголем. По словам врача, определить «палёный» алкоголь практически невозможно.

Врач объяснил, почему легко отравиться алкоголем
© Ferra.ru

Он призвал с осторожностью относиться к разливному алкоголю — достаточно небольшого нарушения правил производства или хранения, чтобы напиток превратился в отраву. Тем более это касается добавления в алкоголь метанола, который даже в малых дозах может привести к слепоте или к летальному исходу.

И самая большая опасность метанола в том, что по запаху, цвету или вкусу определить этот спирт нельзя.

Если после употребления алкогольного напитка резко усилилось сердцебиение, появилось головокружение, падение давления, тошнота, необходимо вызвать скорую помощь и не пытаться помочь отравившемуся самостоятельно, так как можно усугубить состояние. Можно только промыть желудок.

Метанол начинает действовать через достаточно большое количество времени, это не через 15-20 минут. Когда вы себя плохо почувствовали — сердцебиение, головокружение, падение давления, тошнота, — сразу необходимо вызывать скорую помощь! Алексей Казанцев Врач-нарколог, психиатр

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

1
Ferra.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители