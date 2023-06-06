В каком случае храп может привести к смерти

Эксперт добавила, что сам по себе храп не опасен. Скорее от него страдают близкие люди, которые спят с храпящим человеком в одной комнате.

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Однако неприятный звук может быть признаком апноэ сна — и тогда лечение необходимо начинать незамедлительно.

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О том, как отличить позиционный храп от серьёзного заболевания, «Секрету» рассказала отоларинголог и кандидат медицинских наук Наталия Сергеева.

Почему люди храпят

Когда мы засыпаем, все мышцы нашего тела (в том числе и мышцы глотки) расслабляются и становятся более подвижными. При прохождении воздушной струи через дыхательные пути мягкое нёбо и нёбный язычок начинают колебаться и в прямом смысле ударяться о заднюю стенку глотки. Это и приводит к появлению неприятного звука — храпа.

Храп — явление очень распространённое и зависящее от многих факторов. Гипертрофия нёбного язычка, нёбных миндалин, аденоиды, заложенность носа, смещение нижней челюсти, лишний вес, курение и злоупотребление алкоголем увеличивают вероятность появления храпа и могут усилить его.

По словам эксперта, это происходит за счёт сужения дыхательных путей на разных уровнях и снижения тонуса в этой области. Кроме того, храп может быть позиционным, то есть возникать только в определенном положении, например на спине.

Опасность храпа

Сам по себе храп не опасен, скорее от него страдают близкие люди, которые спят с храпящим человеком в одной комнате, утверждает отоларинголог Наталия Сергеева. Но если храп сопровождается эпизодами задержек дыхания во сне (апноэ), он становится угрозой для здоровья.

В таких случаях во время сна происходит полное спадение дыхательных путей, человек не может вдохнуть, совсем перестаёт дышать на несколько секунд или даже минут. Кислород не поступает к тканям, головной мозг «бьет тревогу», давая сигнал срочно разбудить храпящего. Организм испытывает колоссальный стресс, что не может не сказаться на здоровье, — говорит эксперт.

По словам эксперта, из-за апноэ сна у пациента повышается артериальное давление, нарушается ритм сердца, что в дальнейшем может спровоцировать инсульт, инфаркт и даже внезапную смерть во сне. Нередко больные страдают приступами ночной головной боли, изжоги, учащённого ночного мочеиспускания, а порой даже сталкиваются со снижением потенции.

Когда идти к врачу

«Звоночком», который говорит о серьёзных проблемах, могут стать дневная сонливость, ощущение недосыпа, эпизоды, когда человек начинает засыпать во время разговора или за рулём.

Не стоит также игнорировать частые головные боли, ночную потливость, учащение мочеиспускания, повышенное артериальное давление, которое плохо поддаётся коррекции, а также увеличение веса (несмотря на все попытки похудеть). Всё это — явные признаки апноэ сна. С такими жалобами пациенты годами могут ходить по врачам разного профиля, но лечение будет давать недостаточный эффект, так как причина кроется в нарушении сна, — отметила специалист.

Как лечить храп

Храп и апноэ сна зачастую вызваны сразу несколькими причинами, а потому эти проблемы нужно рассматривать комплексно, говорит эксперт. Существуют специальные исследования, которые помогают определить, почему появился храп. Соответственно, лечение этого неприятного недуга напрямую зависит от причины.

При среднетяжёлой и тяжёлой степени апноэ необходимо аппаратное лечение. А вот операции на мягком нёбе могут, наоборот, ухудшить тяжесть заболевания. «Быстрый», как говорят в рекламе, способ избавления от храпа тут не сработает, а только покалечит, — объяснила Сергеева.

Если речь идёт о неосложнённом храпе без апноэ, эксперт рекомендует попробовать изменить положение тела во время сна — например, стараться спать на боку или специальной ортопедической подушке. Положительный эффект, по словам врача, даёт и снижение массы тела на 10–15%. В этом случае храп значительно уменьшается, а иногда и полностью исчезает.

При снижении тонуса мягкого нёба могут помочь упражнения для его укрепления, делать которые необходимо не менее двух-трёх месяцев на постоянной основе, а при патологии прикуса можно использовать индивидуально изготовленную капу. Если храп вызван увеличением нёбного язычка и/или миндалин, аденоидов, то будут эффективны корректирующие операции, — сказала специалист.