Как продлить жизнь: секреты молодости
Проблемы с сердцем, диабет, рак и другие проблемы достаточно активно проявляют себя после 50 лет. Врач Татьяна Захарова рассказала, как выстроить свою жизнь так, чтобы на пенсии отдыхать, а не думать о болезнях.
«Средиземноморская диета, состоящая, например, из рыбы, ненасыщенных жирных кислот и орехов, продлевает жизнь», – отмечается в исследованиях.
Важным веществом для правильного старения также называют и альфа-кетоглутарат, который помогает замедлить или даже предотвратить часть возрастных изменений, в том числе избежать неустойчивой походки.
Полезным элементом является и рапамицин, используемый в трансплантологии в чистом виде для подавления реакции отторжения других веществ.
Кроме лекарственных препаратов и микроэлементов для насыщения организма стоит обратить внимание на калорийность питания. Ее следует снизить, но это должно стать не одномоментным порывом, а проходить постепенно, передает «МедикФорум».