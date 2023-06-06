Как продлить жизнь: секреты молодости

Проблемы с сердцем, диабет, рак и другие проблемы достаточно активно проявляют себя после 50 лет. Врач Татьяна Захарова рассказала, как выстроить свою жизнь так, чтобы на пенсии отдыхать, а не думать о болезнях.

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«Средиземноморская диета, состоящая, например, из рыбы, ненасыщенных жирных кислот и орехов, продлевает жизнь», – отмечается в исследованиях.

Важным веществом для правильного старения также называют и альфа-кетоглутарат, который помогает замедлить или даже предотвратить часть возрастных изменений, в том числе избежать неустойчивой походки.

Полезным элементом является и рапамицин, используемый в трансплантологии в чистом виде для подавления реакции отторжения других веществ.