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Как продлить жизнь: секреты молодости

Проблемы с сердцем, диабет, рак и другие проблемы достаточно активно проявляют себя после 50 лет. Врач Татьяна Захарова рассказала, как выстроить свою жизнь так, чтобы на пенсии отдыхать, а не думать о болезнях.

Как продлить жизнь: секреты молодости
© РИА "ФедералПресс"

«Средиземноморская диета, состоящая, например, из рыбы, ненасыщенных жирных кислот и орехов, продлевает жизнь», – отмечается в исследованиях.

Важным веществом для правильного старения также называют и альфа-кетоглутарат, который помогает замедлить или даже предотвратить часть возрастных изменений, в том числе избежать неустойчивой походки.

Полезным элементом является и рапамицин, используемый в трансплантологии в чистом виде для подавления реакции отторжения других веществ.

Кроме лекарственных препаратов и микроэлементов для насыщения организма стоит обратить внимание на калорийность питания. Ее следует снизить, но это должно стать не одномоментным порывом, а проходить постепенно, передает «МедикФорум».

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