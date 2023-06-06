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Что можно сделать после 40 лет для здорового старения

Старение - естественный процесс, и через это приходится проходить каждому. И доктор Майк Бол поделился шестью привычками, которые обеспечат вам здоровое старение.

Что можно сделать после 40 лет для здорового старения
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Известно, что после 30 лет человек теряет мышечную массу: 3-5% каждые 10 лет. Поэтому никогда не поздно обзавестись здоровыми привычками, которые помогут правильно стареть.

Даже если к 40 годам вы ещё не чувствуете, что организм стареет, всё равно уже нужно стараться переходить на здоровый образ жизни. Так вы обеспечите себе здоровое старение.

Ежегодно проходите медицинские осмотры и обследования. Определённые болезни и состояния возникают именно в пожилом возрасте. Это катаракта, деменция, потеря слуха, остеоартрит. При повышенном риске развития некоторых заболеваний из-за наследственности нужно проверяться на их наличие ещё до 40 лет.

Соблюдайте здоровую и сбалансированную диету. Питание значительно влияет на риск развития болезней сердца или рака в дальнейшем. В здоровой диете упор должен делаться на овощи, фрукты, нежирные белки. Также важно употреблять алкоголь в умеренных дозах и воздерживаться от курения.

Найдите эффективные способы управления стрессом. Это важно для поддержания психического здоровья. Кроме того, депрессия встречается всё чаще в пожилом возрасте.

Регулярно занимайтесь спортом. Это позволит вам контролировать свой вес и снизить вероятность развития многих заболеваний в дальнейшем.

Подумайте о косметике. При ежедневном использовании ретинола или ретиноидов можно уменьшить тонкие линии и морщины. Сохранить здоровую кожу поможет также солнцезащитный крем.

Высыпайтесь. Достаточное количество ночного сна играет решающую роль в физическом и психическом здоровье. Взрослым рекомендуется спать не менее 7 часов каждую ночь.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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