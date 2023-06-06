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Эндокринолог рассказала, как укрепить сосуды при диабете

При диабете из-за избытка сахара в крови стенки кровеносных сосудов истончаются и повреждаются, что приводит к онемению и некрозам тканей, поэтому сосуды необходимо укреплять, рассказала aif.ru врач-эндокринолог НМИЦ ФПИ Минздрава России Марина Максимова. По ее словам, чтобы уменьшить гликирование клеток крови и тканей сосудов, нужно расходовать накопившуюся глюкозу с помощью физических нагрузок.

Эндокринолог рассказала, как укрепить сосуды при диабете
© Unsplash

Как подчеркнула специалист, развитая мускулатура является резервуаром для хранения и утилизации избытков глюкозы. Поэтому при диабете будет полезна физическая активность, варианты которой лучше всего обсудить с врачом. Оптимальным решением, по словам эндокринолога, будет не менее 30 минут активности в день.

Также состояние сосудов быстро ухудшается при гипертонии, так как они находятся в постоянном повышенном тонусе и напряжении. Чтобы избежать из преждевременного изнашивания, важно поддерживать артериальное давление в норме, проконсультировавшись с кардиологом по поводу оптимальных препаратов, посоветовала врач.

Кроме того, медик напомнила о необходимости контролировать уровень холестерина, чтобы скопившиеся бляшки не нарушали кровоток и не сужали просвет сосудов, сказываясь на их работоспособности и нормальном тонусе.

Известно, что у курящих диабетиков уровень сахара ощутимо выше, табачный дым в принципе негативно влияет на питание тканей, в результате чего сосуды недополучают кислород. Поэтому отказ от вредных привычек — еще один важный пункт в деле укрепления сосудов при диабете, резюмировала эксперт.

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