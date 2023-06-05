Врач рассказал об опасности ушных палочек

«Врачи везде, где можно, говорят: не надо палочками ушными пользоваться. Наш организм устроен так, что он сам себе может помочь. Железы, которые вырабатывают серу, находятся в подвижной части уха. Частички серы сами по себе выходят. А если мы ковыряемся палкой, то мы продвигаем эту серу в костный неподвижный отдел. Там может образоваться пробка, которая сама не выйдет. Ни в коем случае не ковыряйтесь этими палками — выкиньте их. После душа достаточно промокнуть полотенцем ухо у входа. Не надо прочищать уши, потому что вы сами себе устраиваете проблемы» , — уточнил медик.