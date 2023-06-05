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Стоматолог назвала сроки службы зубных имплантов

Когда нет возможности сохранить настоящие зубы, врачи предлагают пациентам импланты – штифты, вживляемые в костную ткань.

Стоматолог назвала сроки службы зубных имплантов
© РИА "ФедералПресс"

На какой именно срок эти конструкции устанавливаются, рассказал «ФедералПресс» стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

«Когда дело доходит до имплантации, то штифт ставится на всю жизнь. И если он устанавливается в хороших условиях по всем правилам протокола, то он служит как правильно спроектированный заложенный фундамент дома», – пояснил стоматолог.

Срок службы, по словам Ешидоржиева, имеет и коронковая часть импланта – то, что имитирует верхнюю (видимую) часть зуба. Причин для ее замены через несколько лет несколько: изменившийся прикус, смена высоты зубных рядов, появление стираемости.

«Это как крыша дома. С фундаментом (имплантом) все хорошо, а верх (коронку) нужно поправить – поменять перекрытия», – добавил врач.

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