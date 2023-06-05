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Когда переедание может оказаться смертельно опасным

Специалист отметила, что обычно переедание аукается не сразу, серьёзные проблемы из-за него начинаются спустя годы. И в результате оно чревато ожирением, нарушением обмена веществ, сахарным диабетом и рядом других заболеваний.

Когда переедание может оказаться смертельно опасным
© Секрет Фирмы

Однако некоторые люди от переедания могут и вовсе очень быстро умереть.

Почему так происходит?

Главный внештатный диетолог Депздрава Москвы Антонина Стародубова отметил, что переедание вызывает сильный стресс у организма.

«И если в организме уже есть какие-то предпосылки, какие-то заболевания, то острый избыточный приём пищи может тут же негативно сказаться на здоровье», — объяснила специалист.

В первую очередь избыток еды вредит сердцу и сосудам, но под угрозой находится и нервная система. Переедание может так сильно её пошатнуть, что человек просто возьмёт и умрёт внезапно от апоплексического удара — кровоизлияния в мозг, указала Стародубова.

Так что есть нужно умеренно и сбалансированно.

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