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Когда нужно начинать следить за давлением

Министерство здравоохранения Самарской области дало рекомендации по профилактике артериальной гипертонии.

Когда нужно начинать следить за давлением
© СОВА

Ведомство отмечает: начиная с 30 лет, следить за давлением необходимо абсолютно всем. Показатели не должны превышать 120/80 мм рт. ст. При отклонениях от нормы стоит обратиться к врачу.

В профилактике артериальной гипертонии ключевую роль играет образ жизни. Необходимо следить за уровнем артериального давления, контролировать индекс массы тела, отказаться от никотина и алкоголя, заниматься физкультурой не менее 30 минут ежедневно, следить за режимом питания.

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