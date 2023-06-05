Когда нужно начинать следить за давлением
Министерство здравоохранения Самарской области дало рекомендации по профилактике артериальной гипертонии.
Ведомство отмечает: начиная с 30 лет, следить за давлением необходимо абсолютно всем. Показатели не должны превышать 120/80 мм рт. ст. При отклонениях от нормы стоит обратиться к врачу.
В профилактике артериальной гипертонии ключевую роль играет образ жизни. Необходимо следить за уровнем артериального давления, контролировать индекс массы тела, отказаться от никотина и алкоголя, заниматься физкультурой не менее 30 минут ежедневно, следить за режимом питания.