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Почему спать лучше с закрытыми окнами

Исследователи из Университета Иоганна Гутенберга в Германии порекомендовали спать с закрытыми окнами даже летом.

Почему спать лучше с закрытыми окнами
© Ferra.ru

По словам учёных, закрытые окна снижают уровень шума и связанный с ним стресс, ведущий к повышению холестерина в крови и гипертонии. На это также влияют вырабатывающиеся в ответ на шум гормоны, в том числе кортизол.

Специалисты отметили, что во время сна мозг более восприимчив к шумам, чем в период бодрствования. Это «продукт» эволюции, позволявший древним людям воспринимать шум как сигнал опасности.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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