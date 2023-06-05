Что будет, если игнорировать гигиеническую чистку зубов

Стоматолог-терапевт, врач-реставратор и руководитель клиники Maestro города Курск Алексей Сошников подчеркнул, что для человека в любом возрасте — для детей и пожилых — очистка зубов от налета является необходимой процедурой.

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Он пояснил, что налет является основной причиной неприятного запаха, кариеса и болезней десен, которые могут привести к выпадению зубов. Эксперт отметил, что на 90% всей патогенной микрофлоры в полости рта скапливается именно на зубных отложениях.

— После удаления налета десны восстанавливаются, укрепляются, перестают кровоточить, исчезает неприятный запах, —— сообщил эксперт.

По словам Сошникова, в полости рта постоянно происходят процессы минерализации, при которых при щелочной среде минералы поступают внутрь эмали, а при кислотной среде – «покидают» зубы и переходят в слюну. Если пациент не справляется с эффективной чисткой зубов дома, мягкий налет начинает минерализоваться и становится плотным, что уже невозможно устранить самостоятельно в домашних условиях.

Частоту посещений стоматолога для чистки зубов должен назначать врач-гигиенист в зависимости от состояния зубов, умения пациента чистить их дома, наличия различных конструкций во рту.