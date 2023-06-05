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Что будет, если игнорировать гигиеническую чистку зубов

Стоматолог-терапевт, врач-реставратор и руководитель клиники Maestro города Курск Алексей Сошников подчеркнул, что для человека в любом возрасте — для детей и пожилых — очистка зубов от налета является необходимой процедурой.

Что будет, если игнорировать гигиеническую чистку зубов
© Вечерняя Москва

Он пояснил, что налет является основной причиной неприятного запаха, кариеса и болезней десен, которые могут привести к выпадению зубов. Эксперт отметил, что на 90% всей патогенной микрофлоры в полости рта скапливается именно на зубных отложениях.

— После удаления налета десны восстанавливаются, укрепляются, перестают кровоточить, исчезает неприятный запах, —— сообщил эксперт.

По словам Сошникова, в полости рта постоянно происходят процессы минерализации, при которых при щелочной среде минералы поступают внутрь эмали, а при кислотной среде – «покидают» зубы и переходят в слюну. Если пациент не справляется с эффективной чисткой зубов дома, мягкий налет начинает минерализоваться и становится плотным, что уже невозможно устранить самостоятельно в домашних условиях.

Частоту посещений стоматолога для чистки зубов должен назначать врач-гигиенист в зависимости от состояния зубов, умения пациента чистить их дома, наличия различных конструкций во рту.

Стандартно посещать стоматолога для удаления зубных отложений необходимо раз в 3–6 месяцев, аналогично периодичности замены зубной щетки. Однако для пациентов, имеющих коронки, мосты, импланты или ортодонтическую аппаратуру, рекомендуется более частое посещение стоматолога для профилактической чистки — обычно каждые 2–3 месяца, пишет «Газета.ру».

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