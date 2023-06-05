Сомнологи рассказали, какие люди запоминают сны

Специалисты в области сомнологии, изучающей сон, утверждают, что сны видят все люди, но только те с высоким интеллектом способны запомнить их, сообщает actualnews.org.

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Причина заключается в том, что мозг “отдыхает” от активности днем во время сна.

Результаты эксперимента показали, что нет таких людей, которые бы не видели сновидений. Просто не все люди могут запомнить свои сны.

Во время ночного сна мозг “отфильтровывает” избыточную информацию. Однако, если человек не интересуется ничем в течение дня и обладает ограниченными знаниями, то его мозг работает менее активно даже во время сна. Если человек с низким уровнем интеллекта видит сон, то он будет коротким и быстро забывается.