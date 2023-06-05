$80.88-0.0987.10+0.52

Сомнологи рассказали, какие люди запоминают сны

Специалисты в области сомнологии, изучающей сон, утверждают, что сны видят все люди, но только те с высоким интеллектом способны запомнить их, сообщает actualnews.org.

Сомнологи рассказали, какие люди запоминают сны
© FBM.ru

Причина заключается в том, что мозг “отдыхает” от активности днем во время сна.

Результаты эксперимента показали, что нет таких людей, которые бы не видели сновидений. Просто не все люди могут запомнить свои сны.

Во время ночного сна мозг “отфильтровывает” избыточную информацию. Однако, если человек не интересуется ничем в течение дня и обладает ограниченными знаниями, то его мозг работает менее активно даже во время сна. Если человек с низким уровнем интеллекта видит сон, то он будет коротким и быстро забывается.

Российские сомнологи утверждают, что сон позволяет мозгу справиться с негативными эмоциями, возникающими в течение дня. Он также служит своего рода “перезагрузкой” мозга, освобождая его от лишней нагрузки и информации.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий