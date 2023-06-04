Долой никотиновую «тиранию»: как бросить курить

Если вы понимаете, что курение в буквальном смысле отравляет вам жизнь, то вы уже на пути к полному отказу от этой вредной привычки. Нужно набраться решимости и отказаться от сигарет как можно скорее, пока содержащийся в табаке никотин — токсичный алкалоид — не разрушил весь организм.

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Перезагружаем мозг: легкий и приятный способ бросить курить

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Самый легкий способ бросить курить, причем совершенно бесплатно, — это подумать о своем здоровье. Под воздействием никотина в мозгу человека вырабатывается дофамин, один из гормонов счастья, который поднимает настроение, придает решимости и бодрит. Как только содержание вещества в крови человека снижается, он чувствует дискомфорт, становится раздражительным, подавленным и нервным. Чтобы бросить курить, нужно заменить никотин другими нейромедиаторами, к которым относится серотонин. Никакие специальные лекарства не нужны. Чтобы повысить уровень дофамина и серотонина в организме, нужно:

Чаще бывать на улице, особенно в солнечные дни. Витамин D влияет на определенные гены и способствует выработке гормонов счастья.

Заниматься любой физической деятельностью на свежем воздухе (прогулки, спортивные игры, работа в саду).

Перейти на здоровое питание. В рацион следует включить следующие продукты: яйца, молоко, сыр, рыбу, мясо индейки и курицы, печень, орехи, авокадо, бананы. Помимо этого, стоит сократить употребление сладкой и жирной пищи.

Начать заниматься спортом: делать зарядку утром, в течение дня стараться выполнять простые упражнения: приседания, отжимания, наклоны. В выходные дни найдите время для пробежки.

Слушать хорошую музыку и побольше петь.

Чаще бывать на улице, особенно в солнечные дни. Витамин D влияет на определенные гены и способствует выработке гормонов счастья. Заниматься любой физической деятельностью на свежем воздухе (прогулки, спортивные игры, работа в саду). Перейти на здоровое питание. В рацион следует включить следующие продукты: яйца, молоко, сыр, рыбу, мясо индейки и курицы, печень, орехи, авокадо, бананы. Помимо этого, стоит сократить употребление сладкой и жирной пищи. Начать заниматься спортом: делать зарядку утром, в течение дня стараться выполнять простые упражнения: приседания, отжимания, наклоны. В выходные дни найдите время для пробежки. Слушать хорошую музыку и побольше петь.

Чтобы бросить курить, нужно изменить образ жизни, даже в мелочах. Вместо бутерброда с колбасой возьмите на работу сэндвич с отварной курицей, огурцом, салатом и ржаным хлебом с отрубями, семечками подсолнечника и льна. Можно выйти пораньше из дома и добраться до метро пешком, а не на общественном транспорте. После ужина прогуляйтесь по ближайшему парку, а не сидите дома перед компьютером или телевизором.

Создавать условия, при которых курение недопустимо. В самолете даже заядлые курильщики воздерживаются от сигарет. Чаще ходите в музеи, в театры, на концерты, ведь там тоже нельзя курить.

Пересмотреть рабочий график. Постарайтесь оптимизировать свою профессиональную деятельность, задействуйте инструменты тайм-менеджмента. Курение может отнимать много времени, которое лучше потратить на полноценный отдых и восстановление сил.

Привести нервную систему в порядок, например, прекратить общаться с токсичными людьми и не вспоминать негативные моменты из прошлого. Отвары из мяты, валерианы, пустырника, липового цвета помогут снять напряжение. Стоит попробовать психологические практики: медитацию и ведение дневника, а также пойти на занятия по йоге.

Строить внутренние барьеры. В первые недели отказа от курения возможны срывы. Чтобы снять абстинентный синдром, человек покупает пачку сигарет и снова закуривает. В такие моменты нужно сохранять спокойствие и не опускать руки. Выкурив одну-две сигареты, выкиньте пачку в мусорный бак. Как только вновь появятся мысли о покупке сигарет, просто пообещайте себе, что это случится через час, завтра или на следующей неделе. Но этого недостаточно, чтобы побороть пагубную привычку. Многие люди не испытывают эйфории при курении и мечтают бросить, но продолжают тянуться за сигаретой, чтобы подавить стресс, снять напряжение или усталость, притупить чувство голода. Мозг подстрекает взять пачку сигарет в любой ситуации. Чтобы бросить курить бесплатно и без помощи специалистов, нужно проанализировать свое поведение и подумать, как заставить организм работать иначе. Ниже приведем несколько вариантов, что нужно делать:

Вызываем подкрепление: дополнительные способы бросить курить

Создавать условия, при которых курение недопустимо. В самолете даже заядлые курильщики воздерживаются от сигарет. Чаще ходите в музеи, в театры, на концерты, ведь там тоже нельзя курить. Пересмотреть рабочий график. Постарайтесь оптимизировать свою профессиональную деятельность, задействуйте инструменты тайм-менеджмента. Курение может отнимать много времени, которое лучше потратить на полноценный отдых и восстановление сил. Привести нервную систему в порядок, например, прекратить общаться с токсичными людьми и не вспоминать негативные моменты из прошлого. Отвары из мяты, валерианы, пустырника, липового цвета помогут снять напряжение. Стоит попробовать психологические практики: медитацию и ведение дневника, а также пойти на занятия по йоге. Строить внутренние барьеры. В первые недели отказа от курения возможны срывы. Чтобы снять абстинентный синдром, человек покупает пачку сигарет и снова закуривает. В такие моменты нужно сохранять спокойствие и не опускать руки. Выкурив одну-две сигареты, выкиньте пачку в мусорный бак. Как только вновь появятся мысли о покупке сигарет, просто пообещайте себе, что это случится через час, завтра или на следующей неделе.

Вызываем подкрепление: дополнительные способы бросить курить

Каждый решает сам, как бросать курить — резко или постепенно. Даже одна сигарета в день продолжит вредить здоровью человека и помешает избавиться от зависимости. Если вы всегда носите с собой пачку, отказаться от вредной привычки будет почти невозможно. Иногда лучше одновременно выбросить оставшиеся сигареты, избавиться от зажигалок и спичечных коробков.

Чтобы смягчить дискомфорт, вызванный отказом от никотина, можно использовать фармацевтические средства, снижающие тягу к курению: жевательные конфеты, пластырь, таблетки, спрей. В таких препаратах содержится или никотин, или менее токсичные вещества со схожим механизмом воздействия. Человек перестает курить, а в его организм больше не поступают микродозы синильной кислоты, кадмия, анилина, формальдегида, а также токсичные смолы.

Взять сигарету и зажигалку в руки — это настоящий ритуал для курильщика. Если убрать его из жизни, будет проще перенести отказ от вредной привычки. Не стоит заменять обычные сигареты на электронные, они тоже негативно влияют на организм.