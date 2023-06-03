Ученые: вино поможет снять риск воспалений

К такому выводу пришли учёные университетов Сиднея и Кембриджа, которые проанализировали данные о здоровье 3101 британца.

© Секрет Фирмы

В первую очередь небольшое количество выпивки оказало положительное влияние на подверженных стрессу, поскольку тревога — один из факторов появления воспалений.

При этом, если переборщить со спиртным, эффект будет прямо противоположным.

Алкоголики подвержены раку, инсультам, сердечным приступам, заболеваниям печени и так далее.

Чтобы этого избежать, британская система здравоохранения не рекомендует пить больше 6 пинт пива или 10 небольших бокалов вина в неделю.

Новое же исследование говорит о 7 бокалах вина или кружек пива. Судя по результатам анализа, именно у тех, кто пил столько, наблюдали самые низкие уровни C-реактивного белка, который отвечает за развитие воспалений.