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Ученые: вино поможет снять риск воспалений

К такому выводу пришли учёные университетов Сиднея и Кембриджа, которые проанализировали данные о здоровье 3101 британца.

Ученые: вино поможет снять риск воспалений
© Секрет Фирмы

В первую очередь небольшое количество выпивки оказало положительное влияние на подверженных стрессу, поскольку тревога — один из факторов появления воспалений.

При этом, если переборщить со спиртным, эффект будет прямо противоположным.

Алкоголики подвержены раку, инсультам, сердечным приступам, заболеваниям печени и так далее.

Чтобы этого избежать, британская система здравоохранения не рекомендует пить больше 6 пинт пива или 10 небольших бокалов вина в неделю.

Новое же исследование говорит о 7 бокалах вина или кружек пива. Судя по результатам анализа, именно у тех, кто пил столько, наблюдали самые низкие уровни C-реактивного белка, который отвечает за развитие воспалений.

Трезвенники и заядлые алкаши показали результаты похуже. Впрочем, исследователи подчеркнули, что таких экспериментов понадобится много, чтобы точно доказать связь между улучшением самочувствия и умеренным употреблением алкоголя.

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