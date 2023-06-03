Ученые: вино поможет снять риск воспалений
К такому выводу пришли учёные университетов Сиднея и Кембриджа, которые проанализировали данные о здоровье 3101 британца.
В первую очередь небольшое количество выпивки оказало положительное влияние на подверженных стрессу, поскольку тревога — один из факторов появления воспалений.
При этом, если переборщить со спиртным, эффект будет прямо противоположным.
Алкоголики подвержены раку, инсультам, сердечным приступам, заболеваниям печени и так далее.
Чтобы этого избежать, британская система здравоохранения не рекомендует пить больше 6 пинт пива или 10 небольших бокалов вина в неделю.
Новое же исследование говорит о 7 бокалах вина или кружек пива. Судя по результатам анализа, именно у тех, кто пил столько, наблюдали самые низкие уровни C-реактивного белка, который отвечает за развитие воспалений.
Трезвенники и заядлые алкаши показали результаты похуже. Впрочем, исследователи подчеркнули, что таких экспериментов понадобится много, чтобы точно доказать связь между улучшением самочувствия и умеренным употреблением алкоголя.