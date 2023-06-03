Внезапная тяга к сладкому может быть симптомом усталости надпочечников

Но это не единственный признак наличия этого синдрома, которому подвержены люди с хроническим стрессом. Вот, кстати, о его существовании известно всем, а о надпочечниках часто не услышишь. А это, между прочим, орган, оказывающий сильное влияние на организм человека.

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При синдроме усталых надпочечников меняются их функции: они начинают работать менее интенсивно, выделяют меньше гормонов — кортизола и адреналина, объяснила в беседе с Life.ru врач — диетолог-эндокринолог Алёна Барредо.

В результате у человека снижается работоспособность, появляются усталость и постоянная сонливость — утром ему сложно проснуться и встать, ухудшается настроение. Дойти может до снижения иммунитета и депрессии.

Симптомы

Вычислить синдром усталых надпочечников можно по следующим признакам: Частые простудные заболевания или обострение хронических вирусных инфекций, например рецидивирующий герпес. Это связано с тем, что из-за снижения уровня гормонов падает и уровень иммунных клеток (лейкоцитов и лимфоцитов).

Низкое давление.

Тяга к сладким или острым продуктам в определённые часы. Время зависит от того, когда снижается уровень кортизола, который отвечает за уровень сахара в крови. А именно такие продукты, так как они могут взбодрить надпочечники.

Похудение в лице, уменьшение мышечной массы. Человек может быть неполным, но мышц у него мало, также может быть и больше, чем нужно, жира.

Последствия

Синдром усталых надпочечников опасен снижением функции других желёз. Из-за чего могут быть бесплодие, расстройство нервной системы, частые простудные заболевания, обострение хронических инфекций, появление фурункулёза и снижение функции щитовидной железы.

Группа риска