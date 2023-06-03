Назван «источник исцеления», который защитит от внезапной смерти
Регулярное употребление одного продукта может положительно сказаться на здоровье человека, заявил специалист по внутренним болезням и гематологии, профессор Мустафа Четинер.
Поедание острого перца более четырех раз в неделю снижает риск внезапной смерти на 23% по сравнению с теми, кто не употреблял этот продукт.
Вероятность летального исхода от инфаркта или инсульта сокращалась на 34%, пишет турецкое издание Türkiye со ссылкой на слова врача.
Польза острого перца обусловлена содержанием капсаицина. Кроме того, такая пища способствует сжиганию жировых клеток, а сам острый перец богат антиоксидантами и витаминами.