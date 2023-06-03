Назван «источник исцеления», который защитит от внезапной смерти

Регулярное употребление одного продукта может положительно сказаться на здоровье человека, заявил специалист по внутренним болезням и гематологии, профессор Мустафа Четинер.

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Поедание острого перца более четырех раз в неделю снижает риск внезапной смерти на 23% по сравнению с теми, кто не употреблял этот продукт.

Вероятность летального исхода от инфаркта или инсульта сокращалась на 34%, пишет турецкое издание Türkiye со ссылкой на слова врача.