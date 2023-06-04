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Онколог Карасев: Замедлить рост раковых клеток в организме могут рыба, чеснок и капуста

В своём Telegram-канале Иван Карасев написал, что питание – это одна из важнейших составляющих в лечение любых болезней.

По словам специалиста, развитие воспалительных процессов может спровоцировать сладкая, копчёная и слишком жирная пища.

Также её употребление может привести к онкологическим заболеваниям кишечника или желудка.

Онколог рекомендует включить в свой рацион жирную рыбу недорогих сортов, например, камбалу.

В этом продукте есть омега-3 жирные кислоты, которые не может вырабатывать организм самостоятельно.

Эти кислоты быстро угнетают образование злокачественных клеток. Также онколог порекомендовал чаще есть капусту и свежий чеснок.

Эти продукты борются с распространением раковых клеток и выводят из организма опасные токсины.

Специалист также заявил, что в рацион обязательно нужно добавить побольше свежих сезонных фруктов и овощей.

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