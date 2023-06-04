Онколог Карасев: Замедлить рост раковых клеток в организме могут рыба, чеснок и капуста
В своём Telegram-канале Иван Карасев написал, что питание – это одна из важнейших составляющих в лечение любых болезней.
По словам специалиста, развитие воспалительных процессов может спровоцировать сладкая, копчёная и слишком жирная пища.
Также её употребление может привести к онкологическим заболеваниям кишечника или желудка.
Онколог рекомендует включить в свой рацион жирную рыбу недорогих сортов, например, камбалу.
В этом продукте есть омега-3 жирные кислоты, которые не может вырабатывать организм самостоятельно.
Эти кислоты быстро угнетают образование злокачественных клеток. Также онколог порекомендовал чаще есть капусту и свежий чеснок.
Эти продукты борются с распространением раковых клеток и выводят из организма опасные токсины.
Специалист также заявил, что в рацион обязательно нужно добавить побольше свежих сезонных фруктов и овощей.