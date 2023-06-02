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Врач рассказала, сколько чашек кофе в день можно выпить без вреда для здоровья

Врач-диетолог, нутрициолог Александра Давыдова рассказала, что без вреда для здоровья в день можно выпить не больше трёх чашек кофе. Об этом пишет «Почему болит».

Сколько чашек кофе в день можно выпить без вреда для здоровья
© Клопс.Ru

«С утра достаточно одной кружечки до обеда, кому-то можно две, но не больше», — сказала медик, отметив, что это применимо только к тем людям, у которых нет проблем со здоровьем.

Давыдова подчеркнула, что до трёх чашек кофе в день — это дозировка, полезная для работы мозга. Однако обманываться бодрящим эффектом не стоит: напиток не улучшает когнитивные способности, только не даёт «тормозить».

«Он не бодрит, а просто замедляет работу аденазина, вещества, которое нас подтормаживает, замещая рецепторы кофеином. Когда кофеин находится в этих рецепторах, нам кажется, что мы более бодрые, хотя на самом деле это не так», — говорит диетолог.

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