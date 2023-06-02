Сколько чашек кофе в день можно выпить без вреда для здоровья

«Он не бодрит, а просто замедляет работу аденазина, вещества, которое нас подтормаживает, замещая рецепторы кофеином. Когда кофеин находится в этих рецепторах, нам кажется, что мы более бодрые, хотя на самом деле это не так», — говорит диетолог.